Una profesora de inglés pide que los españoles dejen de hacer esto: "No más 'sorry for my english'"

La profesora de inglés explica los motivos por los que no avergonzarse al hablar el idioma

"No más sorry for my English". Con esta frase, la profesora María —conocida en redes como @mariaspeaksenglish— ha encendido el debate sobre cómo los españoles afrontan el aprendizaje y uso del inglés. Su vídeo, publicado en TikTok, se ha hecho viral tras comentar la entrevista del creador de contenido Nil Ojeda al CEO de Apple, Tim Cook, donde el youtuber se desenvolvió en inglés sin complejos.

La docente, que acumula miles de seguidores en la red social, aprovecha el ejemplo para lanzar un mensaje claro: el mayor obstáculo de los españoles no es el idioma, sino la inseguridad. "Sé que en España, y los hispanohablantes en general, tenemos una visión bastante negativa del inglés que incluso nos produce cierto bloqueo a la hora de hablar", explica en el vídeo.

La actitud es lo más importante

En su publicación, María asegura que el nivel lingüístico no es tan bajo como muchos piensan, pero sí la confianza. "Esto no es porque hablemos mal inglés —afirma—, sino por las piedras que nos tiramos a nuestro propio tejado y la poca confianza que tenemos en nuestra capacidad". Por eso, anima a cambiar la mentalidad: "Más que un trabajo lingüístico, en España hay que hacer un trabajo mental".

Su reflexión ha conectado con miles de usuarios que se han sentido identificados. En apenas unos días, el vídeo ha superado las 300.000 visualizaciones y acumula cientos de comentarios apoyando su mensaje. "Toda la vida disculpándome por mi inglés y al final me entiendo perfectamente con quien sea", escribe una usuaria. "Gracias por recordarnos que no pasa nada por equivocarse", añade otro.

Nil Ojeda y el ejemplo de hablar sin miedo

El vídeo surge a raíz de la entrevista de Nil Ojeda a Tim Cook, donde el creador español se comunicó en inglés sin traductores. Aunque muchos alabaron su iniciativa, también hubo críticas hacia su pronunciación y gramática. Para María, ese tipo de comentarios reflejan el perfeccionismo que impide a muchos españoles soltarse con el idioma.

“Haz lo que ha hecho Nil: lánzate, habla, go for it, a pesar de los nervios”, insiste la profesora. Según explica, el verdadero reto no es hablar inglés, sino creértelo. Su planteamiento coincide con el de otros docentes que defienden la exposición constante y la práctica como única vía para ganar soltura.

Un debate que va más allá del aula

El mensaje ha traspasado el ámbito educativo para convertirse en una reflexión cultural. España lleva años mejorando su nivel de inglés —según el índice EF English Proficiency, ocupa una posición media-alta en Europa—, pero la inseguridad al hablar sigue siendo una de las principales barreras.

Varios expertos apuntan que la falta de práctica real y el miedo al ridículo son factores decisivos. "Nos han enseñado a no cometer errores, y eso bloquea", explican profesores consultados en redes. "En otros países se valora más la comunicación que la perfección gramatical".

De la vergüenza a la confianza

El fenómeno viral de María ha servido para recordar que hablar un idioma es comunicarse, no hacer un examen. "La próxima vez que tengas que hablar en inglés, no pidas perdón —dice—. Simplemente habla". Su lema, "no más sorry for my English", se ha convertido en un símbolo de empoderamiento lingüístico.

Y es que, como ella misma concluye, “el verdadero reto no es hablar inglés, es creértelo”.