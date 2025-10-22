Paz Padilla recuerda a su hermano Luis con una emotiva carta: "Hay días en los que todavía te busco"

Este martes, 21 de octubre de 2025, Paz Padilla ha querido recordar a su hermano Luis, de cuya muerte se cumple un año, con una emotiva publicación en redes sociales. La presentadora ha compartido un vídeo en Instagram con algunos de los momentos más especiales que vivieron juntos: bailes, viajes, risas y escenas familiares que reflejan la complicidad que siempre los unió.

En las imágenes se puede ver a ambos disfrutando de la vida, también en Zahara de los Atunes, uno de los lugares más importantes para la familia, donde Luis tenía un bar y donde solían pasar largas temporadas.

Una carta muy emotiva recordando a su hermano

Junto al vídeo, Paz ha escrito una carta que ha tocado la fibra de miles de personas. Con la sensibilidad que la caracteriza, comienza recordando que, aunque el calendario marque un año desde su partida, su hermano sigue muy presente en su vida: "Hoy hace un año que te fuiste… o eso dice el calendario, porque en mí sigues tan vivo como siempre. Parece mentira que haya pasado un año. Un año que ha corrido demasiado rápido, y aun así el alma sigue abierta, sin cicatrizar".

Sus palabras reflejan el vacío que deja una pérdida tan cercana, pero también la forma en la que Padilla transforma el dolor en una expresión de amor eterno.

A lo largo del texto, la humorista y actriz se abre en canal para hablar del duelo, un tema que ha tratado con frecuencia en los últimos años. "Dicen que el tiempo cura, pero el tiempo no sabe lo que es perder a un hermano. Hay días en los que todavía te busco, en el aire, en el mar, en las risas que se escapan sin querer, y juro que a veces te siento tan cerca que casi puedo oírte decir mi nombre como antes".

Con estas líneas, Paz describe la sensación de seguir sintiendo la presencia de su hermano en los pequeños detalles del día a día, una experiencia que muchos de sus seguidores han compartido en los comentarios.

"Yo sé que no te has ido"

La positividad de Paz Padilla incluso en los peores momentos se hace palpable en esta carta que le escribe a su hermano, Luis. La presentadora se aferra a la idea de que el vínculo entre hermanos transciende lo físico. "Yo sé que no te has ido. Sé que sigues aquí, en otra forma, más libre, más ligera. Sé que me acompañas cuando el mundo llueve, como cuando éramos niños y nos daba igual empaparnos, porque juntos nada podía dañarnos".

El mensaje termina con una declaración de amor y de unión eterna que resume todo el sentimiento de su homenaje: "Seguimos unidos, más allá de los relojes, de los días, de los silencios. Porque hay amores que no terminan, solo cambian de lugar".

Con esta publicación, Paz Padilla vuelve a demostrar su forma única de vivir el duelo: desde la ternura, la reflexión y la fe en que el amor nunca desaparece. Un año después, su recuerdo sigue tan vivo como ese lazo que, como ella misma dice, "no termina, solo cambia de lugar".