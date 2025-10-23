La DGT responde sobre el peligro de las baterías de las baliza V16 obligatorias para todos los vehículos a partir de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos deberán llevar en su interior una baliza V16 conectada y homologada, que sustituirá definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia. Este cambio, recogido en la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), busca reducir los atropellos que se producían cuando los conductores se veían obligados a bajar del coche para colocar los triángulos en la vía.

Sin embargo, en las últimas semanas han surgido dudas sobre la seguridad de las baterías de estos nuevos dispositivos luminosos, ante lo cual la DGT ha querido aclarar los posibles riesgos y recordar qué características deben cumplir para garantizar su correcto uso.

Qué es la baliza V16 y por qué será obligatoria

La baliza V16 es un dispositivo luminoso que emite una luz intermitente visible en 360 grados y a varios kilómetros de distancia. Se coloca en el techo del vehículo en caso de avería o accidente, sin necesidad de que el conductor salga del coche.

Según la DGT, a partir del próximo enero solo serán válidas las balizas conectadas, es decir, aquellas que, además de emitir luz, envían la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0. De este modo, los servicios de emergencia y el resto de conductores podrán conocer en tiempo real la posición del coche inmovilizado, mejorando la seguridad en carretera. Los triángulos y las balizas no conectadas quedarán prohibidos.

Dudas sobre la seguridad de las baterías

Un reportaje de RTVE advertía recientemente de las preocupaciones sobre el posible riesgo de sobrecalentamiento o explosión de las baterías de litio que incorporan algunas balizas. Los mensajes que circulan en redes sociales han provocado inquietud entre los conductores, especialmente en zonas donde los coches pueden alcanzar altas temperaturas en verano.

Los expertos consultados por RTVE y la propia DGT aseguran, no obstante, que el riesgo es mínimo. Las balizas homologadas están diseñadas para soportar temperaturas extremas entre –10 °C y +50 °C, y deben cumplir una estricta normativa de seguridad. La posibilidad de que se produzca un fallo grave o incendio en una baliza certificada es "muy baja".

Lo que dice la DGT

La DGT recuerda que solo los modelos homologados garantizan un uso seguro. Estos dispositivos han pasado pruebas específicas de resistencia, autonomía y temperatura, y deben incluir una etiqueta o código identificativo que confirme su validez.

El organismo advierte, además, de que guardar la baliza en el coche no supone peligro alguno, siempre que se cumpla la normativa y se utilicen marcas aprobadas. Recomienda, eso sí, revisar la batería cada cierto tiempo —en especial en los modelos recargables— y sustituirla si presenta cualquier deformidad o signo de deterioro.

Qué deben tener en cuenta los conductores

Comprobar la homologación : la DGT mantiene en su web un listado oficial de modelos aprobados.

: la DGT mantiene en su web un listado oficial de modelos aprobados. Evitar copias o imitaciones : pueden carecer de los sistemas de seguridad exigidos.

: pueden carecer de los sistemas de seguridad exigidos. Guardar la baliza en la guantera o en un lugar accesible , pero alejada de fuentes de calor directo.

, pero alejada de fuentes de calor directo. Activarla solo en caso de emergencia y colocarla sobre el techo del vehículo.

Una medida para reducir los accidentes

El cambio de normativa no es casual. Según Tráfico, en los últimos años más de 20 personas han fallecido al ser atropelladas tras bajarse del coche para colocar los triángulos. Las balizas V16 pretenden evitar precisamente esas situaciones de riesgo, al permitir señalizar el vehículo sin salir del interior.

En definitiva, la DGT insiste en que las balizas V16 conectadas y homologadas son seguras, y que el riesgo asociado a las baterías es muy bajo. Lo importante, recalcan, es adquirir modelos certificados y seguir las indicaciones de uso. A poco más de dos meses de que entre en vigor la nueva obligación, millones de conductores aún deben adaptarse a un cambio que marcará un antes y un después en la seguridad vial en España.