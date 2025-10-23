El riesgo del avispón asiático en Cádiz: municipios en peligro y cómo actuar ante una picadura

En la provincia de Cádiz, la presencia del Vespa velutina —más conocida como avispón asiático— plantea un doble reto: proteger la biodiversidad local y alertar a la población sobre cómo actuar ante una picadura. Su expansión puede afectar tanto al medio natural como a la seguridad de quienes disfrutan del entorno. Por eso es fundamental comprender los municipios más vulnerables y saber qué hacer si se produce un incidente.

¿Por qué Cádiz puede estar en riesgo?

Aunque la estrategia nacional de control de esta especie elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la incluye para todo el territorio nacional, su avance inicial se concentró en el norte de España. No obstante, el clima andaluz —templado, con zonas forestales y de cultivo apícola— favorece que la especie pueda establecerse también en Cádiz. Las zonas de baja probabilidad no deben entenderse como libres de riesgo: la estrategia advierte que “no se deben entender como cero probabilidad” de presencia.

Por otra parte, municipios con núcleos rurales, muchas zonas arboladas, presencia de colmenas o viviendas próximas al bosque presentan una vulnerabilidad mayor.

Municipios que deben estar vigilantes

En Cádiz, aquellos ayuntamientos con entornos forestales, viñas, colmenares o turismo rural deben activar medidas de prevención. Si bien no existe aún un mapa público de focos confirmados específicos para Cádiz, cualquier localidad con riberas de ríos, parques naturales o poblaciones diseminadas puede considerarse en estado de alerta.

Por ejemplo, áreas como la Sierra de Cádiz, la Janda, o incluso municipios costeros con urbanizaciones próximas al monte, deben mantener contacto estrecho con los equipos de control de plagas y medio ambiente local.

La ciudadanía puede colaborar mediante la alerta temprana: detectar nidos grandes en árboles altos o aleros de edificios, y comunicarlos al ayuntamiento o servicio de emergencias regional.

¿Qué riesgo implica una picadura?

La avispa asiática produce efectos más prolongados tras la picadura, con hinchazón, escozor, malestar y dolores algo más agudos, aunque para personas sin alergias el riesgo es similar al de otros himenópteros.

En casos de personas alérgicas —aproximadamente el 3 % de la población española— o de múltiples picaduras simultáneas, el riesgo se eleva de forma significativa. Por tanto, aunque la mayoría de picaduras no derivan en situaciones graves, la prudencia exige conocer qué hacer con rapidez.

Protocolo de actuación tras una picadura

Si te pica una avispa asiática o sospechas que así ha sido, sigue estos pasos: