Cambio en el tiempo en Cádiz: La AEMET activa aviso amarillo por lluvia y tormentas en 12 municipios este domingo

Aunque parece que el otoño no llega, con temperaturas suaves y sol en la gran mayoría de días durante todo octubre, la Agencia Estatal de Meteorología alerta que este domingo la situación cambiará y se puede mantener los próximos días, con un cambio brusco. Primero con precipitaciones y luego con bajadas de temperaturas que se notará en distintas comarcas y municipios de la provincia gaditana. "Este domingo comienza un brusco cambio de tiempo en Andalucía al iniciarse un periodo de afectación de borrascas atlánticas. Llega el domingo la la lluvia a diversas zonas de Andalucía y un significativo y generalizado descenso térmico", apuntan.

Así, este domingo, a partir de las dos de la tarde según la última actualización, la AEMET ha activado el aviso amarillo por lluvia y tormentas en el litoral gaditano. Es decir este aviso afectará a un total de 13 municipios que conforman esta zona para la agencia climatológica. Son Cádiz capital, Barbate , Conil de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Vejer de la Frontera.

En estas localidades se prevé un riesgo de 15 mm de lluvia acumulada en una hora, con una posibilidad de precipitaciones que se mantiene casi al 100% durante toda la jornada, así como probabilidad de formación de tormentas. Será al menos hasta las doce de la noche, hora hasta que de momento estará activado, aunque no se descarta que sigan más adelante, ya que la inestabilidad se alargará durante la semana. La alerta también está prevista para el litoral de Huelva y otras zonas de la provincia onubense.

Las previsiones señalan que la inestabilidad seguirá durante toda la semana próxima por estas borrascas atlánticas. Cuentas como Meteocádiz señalan que hay modelos que dan lluvia para el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, con "acumulados de precipitaciones muy importantes". Aún está por confirmar en los siguientes días pero se puede activar ya medidas de prevención.

En eltiempo.es prevén ahora que por ejemplo el miércoles la lluvia llegue en Cádiz capital a los 33,8 mm acumulados y 17,7 mm el viernes.

Bajada de temperarturas

Pero además, apuntan, en los próximos días bajarán las temperaturas máximas, "descenso que será más apreciable a partir del miércoles, cuando se le sumará la sensación térmica debida al viento y a la humedad". Según la AEMET, eso sí, las temperaturas mínimas seguirán siendo relativamente altas, "debido al efecto abrigo de las nubes durante la noche que limitarán la perdida de calor por radiación de la Tierra".

Según Meteored, en Andalucía a partir del domingo descenderán las temperaturas. En Jaén descenderán 7 ºC, con máximas previstas de 22 ºC. La bajada también será significativa en Sevilla y Córdoba, que caerán a los 24 ºC y 25 ºC, respectivamente. Incluso en Granada, tras los esperados 31 ºC de hoy, mañana el mercurio se desplomará hasta los 22 ºC.