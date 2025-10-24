Cambio brusco del tiempo en Cádiz por una borrasca atlántica: los municipios donde se esperan más lluvias

Una borrasca atlántica traerá lluvias intensas a Cádiz a partir del domingo 26 de octubre. El tiempo en la provincia dará un giro brusco tras la estabilidad de las últimas semanas y las temperaturas cálidas. El descenso en los termómetros no será tan pronunciado como en el resto del país pero Cádiz vivirá al fin un tiempo más propio del otoño. La probabilidad de precipitaciones es del 100% para este próximo domingo y se espera que la semana que viene esté mercada por las lluvias.

Aemet pronostica que las lluvias comiencen en la madrugada del domingo en toda la provincia gaditana. Por su parte, el tiempo.es fija en la primera hora de la mañana y las dos de la tarde como las horas en las que lloverá más, dándose una tregua en la tarde del domingo. La temperatura máxima oscilará entre los 20 y 24 grados.

Los municipios con más lluvias en Cádiz este domingo 26 de octubre

Las primeras previsiones para este domingo indican que la mañana será lluviosa y que la tarde será inestable con posibilidad de ver algunos claros. La cantidad de lluvia acumulada indican que las precipitaciones no serán demasiado contundentes. La zona del litoral de Tarifa, la Bahía de Algeciras y la Sierra de Cádiz es donde se esperan precipiraciones más abundantes. Por el contrario, en las zonas de interior del Campo de Gibraltar y en la Costa Noroeste es donde se esperan menos lluvias. La localidad donde se esperan mayores precipitaciones de toda la provincia de Cádiz es Tarifa.

Las localidades donde se esperan más lluvias son las siguientes: