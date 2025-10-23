Aemet avisa sobre la llegada de la borrasca Benjamin a Cádiz: lluvias intensas en estos municipios

La llegada de la borrasca Benjamin marcará un cambio drástico en el tiempo a partir del domingo en la provincia de Cádiz, tras varios días de estabilidad y temperaturas inusualmente altas para esta época del año. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso por lluvias intensas y fuertes rachas de viento que afectarán a buena parte del territorio andaluz, incluida la costa gaditana, donde se prevé un notable descenso de las temperaturas y la aparición de chubascos persistentes durante el inicio de la próxima semana.

Descenso de temperaturas y primeras lluvias otoñales

El paso de Benjamin, que llega desde el Atlántico con aire frío y húmedo, provocará un notable descenso térmico, con máximas que caerán hasta 8 grados en algunos municipios. En Cádiz capital, la Aemet prevé que los termómetros bajen de los 26 grados actuales a unos 18-19 el lunes, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 13 grados.

La lluvia hará acto de presencia en toda la bahía y en el interior de la provincia. En Jerez de la Frontera, se esperan chubascos moderados a partir del domingo por la tarde que podrían intensificarse durante la madrugada del lunes. El Puerto de Santa María, San Fernando y Puerto Real también registrarán lluvias intermitentes y viento del suroeste con rachas que podrían superar los 60 km/h.

Municipios con mayor riesgo de lluvias intensas

Los modelos meteorológicos apuntan a que los municipios más afectados por la borrasca serán los de la Sierra de Cádiz, donde el relieve acentuará las precipitaciones. En Grazalema, uno de los puntos más lluviosos de España, la Aemet prevé acumulaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en 12 horas, lo que podría activar el aviso amarillo por lluvias. También en Conil de la Frontera y Chiclana, el riesgo de aguaceros fuertes se mantendrá durante toda la jornada del lunes, con intervalos de viento intenso en la costa.ç

En el litoral, el temporal marítimo también será protagonista. Puede ser que en algún momento pueda decretarse la alerta amarilla por fenómenos costerios, especialmente en las zonas de Rota y el litoral de la Bahía de Cádiz. La Aemet recomienda extremar la precaución en zonas expuestas y evitar actividades marítimas o náuticas mientras dure el aviso.

Inicio de una semana marcada por la inestabilidad

Aunque el peor episodio se concentrará entre el domingo y el lunes, la inestabilidad podría prolongarse durante toda la semana. Según la previsión extendida de la Aemet, las lluvias continuarán, aunque de forma más débil, hasta el jueves, con cielos nubosos y temperaturas frescas en toda la provincia.

El paso de la borrasca Benjamin supone, según los meteorólogos, el inicio del verdadero tiempo otoñal, tras un octubre que ha dejado valores muy por encima de la media habitual. Las precipitaciones serán, además, bien recibidas en zonas agrícolas del interior gaditano, donde la sequía se ha dejado sentir con fuerza en los últimos meses.

Con este episodio, el otoño se instalará definitivamente en Cádiz, con jornadas más cortas, ambiente húmedo y cielos cubiertos que pondrán fin a las altas temperaturas que habían marcado el arranque del mes.