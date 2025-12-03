El hiperrealista y curioso tatuaje del Nazareno de Cádiz que exhibe un gaditano en redes sociales

El tatuador Pablo Crespo muestra en TikTok uno de los tatuajes más curiosos que ha tenido que hacer en los últimos días. En este caso, se trata de una obra hiperrealista con el rostro del Nazareno de Santa María de Cádiz y de la Virgen de los Dolores. En la publicación en la red social puede verse durante 20 segundos estos tatuajes que cubren todo el pecho de la persona que lo encargó.

Este tatuaje con sello gaditano y cofrade muestra lo ilimitada que es la pasión por los titulares de la hermandad del Jueves Santo. Los rostros de las imágenes religiosas son de un tamaño considerable ocupando toda la zona pectoral del hombre.

Los comentarios que pueden verse en esta publicación se concentran todos en dar la enhorabuena al autor del tatuaje por todos los detalles incorporados. Lo cierto es que es como si se tratase de una fotografía, por el alto nivel de precisión empleado. El vídeo muestra en 20 segundos cómo se hizo desde el inicio este tatuaje.

El Nazareno, la principal devoción de Cádiz

El caso de este curioso tatuaje es una muestra más de las muchas manifestaciones de pasión en torno a la figura del Nazareno. Una muestra del peso que tiene el titular de Santa María fue su recorrido el pasado verano por rincones de extramuros. El Nazareno visitó San José, la barriada de La Paz o el hospital Puerta del Mar dejando estampas inéditas. También destacó su paso por el Paseo Marítimo. Durante todo el recorrido estuvo bien acompañado de fieles en su peregrinaje por extramuros del 28 de agosto al 6 de septiembre.