Feijóo y su comparación tras quedarse impresionado por la luz de Cádiz

El Partido Popular de Cádiz ha celebrado este jueves un acto de apoyo a la candidatura de Bruno García para la Alcaldía de Cádiz en un escenario privilegiado. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha sido protagonista de una cita en pleno Campo del Sur, en el mirador sobre el pabellón deportivo de La Mirandilla, donde lucía el sol en un espléndido día.

Como muchos otros visitantes a la ciudad, el presidente se ha quedado impresionado con su luz y ha una curiosa comparación para piropearla, estableciendo un paralelismo con una visita al oftalmólogo. "He llegado a Cádiz y tengo la pupila dilatada sin necesidad de ir al oftalmólogo", ha manifestado el líder de los populares. "Tienen ustedes una luz impresionante. Muchísimas gracias y enhorabuena por la luz gaditana", decía el presidente de los populares recibiendo el aplauso de los suyos.

La frase no ha pasado desapercibida, que pronto ha corrido como la espuma en las redes sociales. "Cuando hay mucha luz, las pupilas se contraen, cuando hay poca se dilatan", le han recordado algunos twitteros al líder popular.

Caluroso acto en el Campo del sur

Entre aplausos, gorras blancas con el logo del partido y abanicos en constante movimiento se ha convertido la luz en protagonista del acto con el que el PP se adelanta al inicio de la campaña electoral. Es la tercera visita en el último año de Núñez-Feijóo a Cádiz que espera que la próxima sea directamente al Ayuntamiento para ser recibido por un Bruno García como alcalde. Y con algo más de sombra, a ser posible.

El presidente nacional del partido ha hablado de lo que será para él la clave en las próximas elecciones en Cádiz: "no es si vamos a ganar o no, es si vamos a poder gobernar". Es decir, si el resultado electoral les dará los 14 concejales que requiere la mayoría absoluta para no depender de carambolas de posibles concejales de otros partidos cuya presencia en el arco plenario a partir de junio es muy dudosa a día de hoy.

Feijóo ha insistido en su propuesta de que gobierne el partido que reciba más votos en las urnas. Algo que ya reclamó en Cádiz el pasado mes de enero, cuando firmó su propuesta de regeneración democrática, y sobre lo que le ha insistido al PSOE este mediodía. "Que gobierne el que gane", ha resumido el líder popular.