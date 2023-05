Feijoó insiste en Cádiz: "Que gobierne el que gane"

El Partido Popular de Cádiz quiere ser partícipe de esa ola favorable al partido a nivel nacional (según reflejan las distintas encuestas desde hace meses) para recuperar la Alcaldía en estas próximas elecciones del domingo 28. Y por eso, el líder del partido, Alberto Núñez-Feijoó, ha cursado este jueves su tercera visita a la ciudad en el último año para mostrar su apoyo al candidato, Bruno García.

En un acto celebrado a pleno sol este mediodía en el mirador habilitado sobre el pabellón deportivo de la Mirandilla, Feijoó ha insistido en su propuesta de que gobierne el partido que reciba más votos en las urnas. Algo que ya reclamó en Cádiz el pasado mes de enero, cuando firmó su propuesta de regeneración democrática, y sobre lo que le ha insistido al PSOE este mediodía. "Que gobierne el que gane", ha resumido el líder popular.

En el PP saben que en el momento actual la victoria electoral en muchos municipios el 28 de mayo está prácticamente asegurada, como también ocurrirá en las comunidades autónomas que ese domingo eligen nuevo gobierno. Pero al mismo tiempo, son igualmente conscientes de que lograr la mayoría absoluta es misión complicada -cuanto menos- y que los pactos no siempre -o casi nunca- les pueden ser favorables. De ahí la insistencia de Núñez-Feijoó, que hoy ha vuelto a repetir su propuesta "de pacto con el PSOE para que si es el partido más votado, que gobierne" y viceversa.

"Esto vale para ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas" ha precisado el popular, convencido de que este acuerdo "devolverá la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la política".

La clave del escenario en Cádiz

No ha escondido Feijoó su visión y la de su partido respecto a estas próximas elecciones. De hecho, el presidente nacional del partido ha dado al inicio de su discurso con la clave que buena parte de la ciudad comenta e intenta analizar estos días en las barras de los bares, en las tertulias de amigos o en los grupos de WhatsApp: las dudas del PP "no es si vamos a ganar o no, es si vamos a poder gobernar". Es decir, si el resultado electoral les dará los 14 concejales que requiere la mayoría absoluta para no depender de carambolas de posibles concejales de otros partidos cuya presencia en el arco plenario a partir de junio es muy dudosa a día de hoy.

La Junta de Moreno Bonilla como ejemplo a seguir

Por eso, para convencer al electorado, el Partido Popular ha presentado como aval la labor que está realizando al frente de la Junta de Andalucía. Hasta tal punto, que Núñez-Feijoó ha afirmado que a Bruno García ya lo conocen como "el Juanma de Cádiz".

"Cádiz ha cambiado con Juanma Moreno en la Junta. Pero para que ese cambio sea total, necesitamos a Bruno García en la Alcaldía", ha demandado el líder popular, que ha defendido a un partido "orgulloso de defender la Constitución Española, que eso hoy lo pueden decir pocos partidos", a un partido "que gestionó las grandes crisis de los 90 o de 2011 y años posteriores" y a un partido que ha promovido en Andalucía "el mayor cambio que se ha producido en España, haciendo en cinco años mucho más que el PSOE en décadas".

"Ser del PP en Andalucía supone un plus de responsabilidad. Es la bandera de la honestidad, de los que trabajaron para un cambio, de la buena gestión, de la moderación y de tender la mano a todo el mundo", ha afirmado Feijoó, que también ha aplicado al escenario nacional y su intento de alcanzar la presidencia del Gobierno el ejemplo de Andalucía "para cambiar lo que no funciona", para "pasar del vagón de cola a la locomotora".

Y para ese gobierno de Cádiz al que aspira Bruno García el próximo 28 de mayo y el de España al que quiere llegar el propio Feijoó sabe el PP que necesita "las grandes mayorías". Como la que obtuvo en Andalucía en las últimas autonómicas, o la que sigue repitiendo en Galicia. De ahí el llamamiento que ha hecho Feijoó en Cádiz para repetir el resultado electoral de junio de 2022. "Si se vota igual que en las autonómicas, habrá cambio en Cádiz", ha aseverado el presidente del PP.