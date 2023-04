Bruno García (PP): "Como alcalde de Cádiz me ocuparé de cuidar a los que cuidan"

El candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz, Bruno García, acompañado por la presidenta del Comité Electoral del PP Andaluz, Loles López, y la presidenta del PP de Cádiz, Mercedes Colombo, aprovechó el Foro de Asociaciones Sociosanitarias celebrado esta tarde en la Casa Iberoamérica de Cádiz para comprometerse ante estas entidades “a que, como alcalde, me ocuparé de cuidar a los que cuidan. Y eso significa ofrecer seguridad jurídica y económica a las entidades para los programas anuales que tanto bien hacen a los gaditanos, y sedes dignas, un lugar donde trabajar vuestros socios, con las personas que reciben vuestros cuidados, vuestra atención; devolveros el papel central que nunca debisteis perder”.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, por su parte, ha afirmado que el Gobierno de Juanma Moreno es “el más social” que ha tenido Andalucía y ese mismo modelo será el que Bruno García lleve a la ciudad de Cádiz. “Somos el gobierno de las personas”, ha remarcado López, que ha rechazado “los falsos clichés” que asocian las políticas sociales a la izquierda, cuando “el PP en Andalucía ha protagonizado grandes y muy importantes avances” en este sentido, como evidencia "el presupuesto récord de esta consejería para 2023", que alcanza los 2.720 millones de euros o el cambio efectuado en la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, conocida como Rmisa, que ha supuesto una subida media del 45 por ciento para los beneficiarios.

En esta misma línea, la titular de Inclusión Social ha incidido en que "nunca antes se había destinado a dependencia las cifras registradas con el Gobierno de Juanma Moreno". En concreto, en 2023 se ha incrementado el presupuesto en 191,5 millones para toda la comunidad autónoma hasta los 1.760 millones.

López, que ha resaltado "la solidaridad y espíritu hospitalario de los gaditanos" como evidencian los datos de acogimiento de menores al ser líder en Andalucía, ha recordado la subida acumulada del 19,9 por ciento en el precio/plaza concertada para personas con discapacidad y 16,6 por ciento para personas mayores tras “años de congelación en anteriores etapas socialistas”. “Estoy convencida de que Bruno García va a ser el alcalde más social de la historia de Cádiz y que ese modelo social de la Junta va a instalarse en la ciudad”, ha concluido López.

Bruno García también se comprometió a subir el precio de la hora de Ayuda a Domicilio, y lo anunció señalando que “desde 2007 hasta 2021 ese precio no subió un solo céntimo en Andalucía. Quien pudo hacerlo no quiso o no supo, pero desde 2021 ha subido en dos ocasiones ya. Un 18 por ciento en total. 14 años con cero subidas y dos años con dos subidas. El problema es que hay ayuntamientos como el de Cádiz que siguen pagándola por debajo del precio aprobado por la Consejería. En concreto se paga ahora a 12.9 euros la hora y mi compromiso es pagarla al precio acordado por el Gobierno de Juanma Moreno, 15,45 euros. Porque prefiero los hechos y las partidas presupuestarias a la demagogia y los discursos vacíos”.

El acto, al que acudieron un centenar de representantes de entidades sociosanitarias gaditanas y simpatizantes populares sirvió para que Bruno fijara “nuestra futura relación con vosotros como Equipo de Gobierno; colaboración permanente y contacto diario. No puedo imaginar un Cádiz, o cualquier ciudad, sin asociaciones que cuiden a los que sufren enfermedad, a los que sufren soledad, a lo que sufren el obstáculo diario que se le pone a la discapacidad...”.