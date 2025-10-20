El fallo que ha provocado que muchos comercios de Cádiz se queden sin datáfonos y los clientes no puedan pagar

La red de Redsys a lo largo de la mañana del lunes ha dejado fuera de servicio el pago a través de datáfonos en numerosos comercios de Cádiz y de España, según confirman en varios negocios de la ciudad y cientos de usuarios en las redes sociales, conviertiendo la jornada comercial en todo un caos. El motivo ha sido la caída de los servicios de AWS (Amazon Web Services), que ha provocado la caída en cadena de miles de webs somo Reddit, Perplexity o Ticketmaster.

Esto ha provocado que muchos usuarios no pudiesen pagar en tiendas o establecimientos hosteleros, ni se pudieran hacer bizum y otras operaciones. La recuperación de los sistemas se está produciendo de forma progresiva, por lo que todavía pueden presentarse problemas a la hora de realizar pagos.

Desde Redsys han señalado que "el equipo técnico de la compañía ha detectado y resuelto la incidencia en un breve plazo de tiempo, y el servicio se encuentra ya operativo", informa la compañía que gestiona la infraestructura de pagos en España.

Ha explicado que ha sido un incidente "aislado", no vinculado con ninguna otra avería ni con factores externos ocurridos durante el día de hoy, que ha afectado de forma limitada a algunas operaciones de pago durante el periodo de la interrupción.

Además, la compañía ha desvinculado esta caída con la que ha registrado este lunes la plataforma de la 'nube' de Amazon, AWS, según ha informado a Europa Press.

Por otro lado, Redsys ha lamentado las molestias que esta situación haya podido ocasionar a sus clientes, entidades financieras y comercios, y ha agradecido su comprensión y colaboración.

"La compañía reitera su compromiso con la fiabilidad, seguridad y continuidad del servicio, reforzando sus protocolos de supervisión y respuesta ante incidencias para garantizar el correcto funcionamiento de su infraestructura", concluye.

Problemas en la venta de entradas de Aitana

Esta situación ha provocado que la preventa de las entradas de la gira de la cantante catalana Aitana se haya paralizado como consecuencia de la misma incidencia.

"Debido a una incidencia técnica a nivel global en los servidores de los 'partners' de compraventa, nos vemos obligados a detener de manera temporal la venta de entradas para todos los conciertos. Informaremos una vez se resuelva, lamentamos las molestias ocasionadas", ha informado la compañía de representación GTS.

Lo mismo ha ocurrido con el de La Oreja de Van Gogh, que ha anunciado que retrasa a las cuatro de la tarde de este lunes la venta de entradas de su gira por los problemas técnicos que registra Amazon Web Services, la mayor red de servidores en la nube del mundo, al igual que la cantante Aitana, que también ha tenido que retrasar la preventa de entradas de su gira.

El grupo donostiarra había anunciado que la venta de entradas para los primeros conciertos anunciados en su gira de 2026, tras el regreso de Amaia Montero y la baja temporal de Pablo Benegas, arrancaría este lunes a las 12:00 horas.