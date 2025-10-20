Concierto de Aitana en Cádiz: incidencias para comprar las entradas

El ciclo de conciertos Cádiz Music Stadium ya se prepara para su segunda edición. Ya se han anunciado dos artistas de primer nivel para la cita, que son Aitana y Leiva, a espera de conocer el resto de nombres que pasarán por estadio Nuevo Mirandilla el próximo mes de julio.

La primera será Aitana, que llegará a Cádiz el 12 de julio con su gira mundial de 'Cuarto Azul World Tour'. Este lunes ha comenazdo la preventa de sus entradas en todos los conciertos en España pero de momento hay una incidencia que ha paralizado el proceso. Según apuntan en la web, "hay una incidencia técnica a nivel global en los sistemas de pago por tarjeta en España", con lo que "nos vemos obligados a detener de manera temporal la venta de entradas". Así, explican, espera en que el problema pueda remitir pronto e informaremos puntualmente del correcto restablecimiento de los servicios.

Cómo comprar las entradas para Aitana en Cádiz y fechas

Las entradas primero tendrán una preventa, que se realizará entre el 20 y 22 de octubre para los clientes de Banco Santander. Durante este lunes día 20, a las 10 horas para los usuarios de la tarjeta 'Aitana' y desde las 12:00 para el resto, los clientes de este banco ya puede comprar los tickets.

El día 22 podrán comprar entradas los fans de la comunidad de Aitana, a la que se pueden suscribir a través de este link.

La venta general está programada a partir del día 23 de octubre a partir de las 12:00 horas.

Los precios para las entradas del Cádiz Music Stadium van desde los 50 euros en Fondo Norte Alto y los 79 de pista Early Enter.

Entradas para Leiva en Cádiz

Leiva dará un concierto en Cádiz es el 18 de julio y las entradas ya están a la venta a través de la web. Sus precios van desde los 38 euros en Fondo Norte a los 44 de pista.

Tras el concierto previsto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 8 de noviembre, Leiva cerrará la primera parte de su gira en nuestro país para iniciar su tour latinoamericano con conciertos en Santiago de Chile, Montevideo, Buenos Aires y Ciudad de México. Luego volverá a España para terminar su tour Gigante pasando por Zaragoza Vigo, Cádiz, Torrevieja y Oviedo y Madrid.

Los más de 250.000 asistentes que han podido atestiguar el que sin duda es el mejor espectáculo audiovisual de la carrera de Leiva, tendrán una oportunidad de despedirse del Tour Gigante el próximo 2026 con los conciertos.