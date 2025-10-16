Leiva, nuevo concierto confirmado en Cádiz Music Stadium para el próximo verano

El ciclo de Cádiz Music Stadium confirma a un nuevo artista para 2026. Leiva dará un concierto de su gira Gigante en estadio Nuevo Mirandilla que pondrá el broche de oro a la programación músical en el recinto gaditano para el próximo verano.

Desde la organización apuntan que el estadio es así uno de los escenarios elegidos para despedir una de las giras más potentes del panorama nacional. "Esta gira no solo marcará el final de una era, sino que será la única fecha de Leiva en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura", destacando la energía y el magnetismo de uno de los artistas más grandes del país.

La cita será el 18 de julio y las entradas ya están a la venta a través de la web. Sus precios van desde los 38 euros en Fondo Norte a los 44 de pista.

Este es el segundo artista confirmado para el Cádiz Music Stadium el próximo verano. La primera fue Aitana, que estará en la ciudad el 12 de julio.

Tras el concierto previsto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 8 de noviembre, Leiva cerrará la primera parte de su gira en nuestro país para iniciar su tour latinoamericano con conciertos en Santiago de Chile, Montevideo, Buenos Aires y Ciudad de México. Luego volverá a España para terminar su tour Gigante pasando por Zaragoza Vigo, Cádiz, Torrevieja y Oviedo y Madrid.

Los más de 250.000 asistentes que han podido atestiguar el que sin duda es el mejor espectáculo audiovisual de la carrera de Leiva, tendrán una oportunidad de despedirse del Tour Gigante el próximo 2026 con los conciertos, cuyas entradas ya están a la venta.