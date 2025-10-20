Aitana y La oreja de Van Gogh retrasan la venta de entradas por la caída de Amazon

La preventa de las entradas de la gira de la cantante catalana Aitana ha tenido que paralizarse como consecuencia de la misma incidencia.

"Debido a una incidencia técnica a nivel global en los servidores de los 'partners' de compraventa, nos vemos obligados a detener de manera temporal la venta de entradas para todos los conciertos. Informaremos una vez se resuelva, lamentamos las molestias ocasionadas", ha informado la compañía de representación GTS.

Lo mismo ha ocurrido con el de La Oreja de Van Gogh, que ha anunciado que retrasa a las cuatro de la tarde de este lunes la venta de entradas de su gira por los problemas técnicos que registra Amazon Web Services, la mayor red de servidores en la nube del mundo, al igual que la cantante Aitana, que también ha tenido que retrasar la preventa de entradas de su gira.

El grupo donostiarra había anunciado que la venta de entradas para los primeros conciertos anunciados en su gira de 2026, tras el regreso de Amaia Montero y la baja temporal de Pablo Benegas, arrancaría este lunes a las 12:00 horas.

Sin embargo, los problemas técnicos que registra la nube de Amazon, causando fallos en cientos de webs y apps por todo el mundo, ha llevado al conjunto donostiarra a anunciar en redes sociales que la venta se pospone a las cuatro de la tarde.

El tour 2026 'Tantas cosas que contar' arrancará el 9 de mayo en el BEC de Bilbao e incluye de momento 16 conciertos en Madrid -dos fechas-, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, San Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.