Del efecto guillotina al helicóptero: los riesgos de conducir con la ventanilla bajada durante viajes largos

Ya sea por el calor, para evitar quedarnos dormidos o por pura manía, son muchos los conductores que prefieren circular con la ventanilla bajada antes que poner el aire acondicionado. No obstante, cuando circulamos por carretera, esta opción acarrea un riesgo para muchos desconocido.

Al conducir con la ventanilla bajada, nos enfrentamos al llamado 'efecto guillotina', que se produce en caso de chocar contra el cristal a consecuencia de un golpe o una colisión frontolateral con otro vehículo. "Cuando tu cabeza choca contra un cristal a gran velocidad, actúa como un cuchillo", explica en un vídeo una responsable de Desguaces Logroño (@desguaceslogrono en Instagram).

Para evitar que esto suceda, se recomienda ajustar la ventanilla de alguna de estas formas: bajarla completamente, llevarla subida o bien bajarla a una altura en la que en caso de colisión no nos demos. "Este consejo puede salvarte la vida", asegura.

¿Cómo evitar el efecto helicóptero?

Seguro que al viajar por carretera con la ventanilla bajada también has experimentado, sin saberlo, lo que se conoce como efecto helicóptero. Se trata de ese ruido desagradable que recuerda al que producen las aspas de un helicóptero y que puede llegar a aturdir al conductor y los ocupantes.

El efecto helicóptero se produce cuando se baja a cierta distancia una sola ventanilla del vehículo. Entonces, existe una diferencia de presiones entre el aire del interior del vehículo que quiere salir y el del exterior que trata de entrar. Para poner fin a este rudio ensordecedor, el Real Automóvil Club de España sugiere las siguientes soluciones:

Abrir ligeramente otra ventanilla del coche. De este modo, se crea una salida para el aire y se crea una corriente que ayuda a que el ruido se atenúe o desaparezca. Para ventilar el interior del vehículo es suficiente con bajar los vidrios un par de dedos.

Si tienes la posibilidad, abrir el techo solar de tu vehículo posibilita la circulación del aire exterior e interior sin necesidad de bajas las ventanillas.

Puedes instalar un deflector de viento en la ventanilla para reducir el efecto helicóptero.

Cierra la ventanilla y enciende el climatizador del coche. No obstante, el ventilador permitirá la entrada de aire renovado del exterior.

Subir las ventanillas ayuda a reducir el consumo del coche

La propia aerodinámica del vehículo está diseñada para circular con la ventanilla subida y el aire acondicionado o climatizador encendido, especialmente en velocidades superiores a los 80 km/h, para evitar el efecto guillotina del que hemos hablado. Esta será la opción más cómoda y segura en cualquier caso.

Por otro lado, el consumo de combustible es mayor cuando circulamos con las ventanillas bajadas, ya que al coche le va a costar más avanzar si entra aire del exterior al habitáculo.

En el caso de los coches eléctricos, con una autonomía limitada, el uso del climatizador incrementa el consumo de las baterías. Sin embargo, los vehículos más modernos se caracterizan por una excelente aerodinámica y un potente aislamiento, lo que favorece la entrada del aire exterior en el vehículo, mientras que al aire interior le cuesta encontrar un punto de fuga.

En definitiva, para reducir el consumo de energía y de paso evitar el efecto helicóptero, lo mejor es subir las ventanillas a partir de cierta velocidad.