¿Dónde cenar cerca del Festival No Sin Música?

Una jornada de festival requiere de mucha energía, así que te proponemos algunos lugares cercanos al recinto portuario para que puedas encontrar el avituallamiento necesario. Después de varias horas de conciertos, una parada para cenar o picar algo puede ser el mejor reconstituyente para afrontar el resto de actuaciones que llegarán hasta la madrugada. ¡Come y resiste!

La organización del No Sin Música suele contar con una zona habilitada para la restauración. No faltan las barras situadas en los laterales del muelle para conseguir la bebida (previa compra de tickets), pero también es característico del festival la zona de Food Trucks. Ahí se pueden encontrar diferentes alternativas de comida rápida no exenta de calidad y que suelen abarcar elaboraciones tipo hamburguesas de diferentes ingredientes y pizzas en porciones.

Pero si prefieres salirte de la zona de conciertos y buscar un local donde poder sentarte más tranquilo, los alrededores del recinto portuario ofrecen una amplia gama de bares y restaurantes donde podrás elegir. Aquí te dejamos un listado por zonas y tipos de establecimientos para que te sirvan de guía.

Comida tradicional:

Entorno del puerto y San Juan de Dios: El Lucero del muelle, El fogón de Mariana, Destino, El volapié, El sardinero

Plocia y Sopranis: Garum, Atxuri, La bodeguita de Plocia, El Aljibe, La Rambla, Los caracoles

San Agustín/Candelaria: La abuela Elfrides, Los camino, La gorda te da de comer, El zapata

El Pópulo: El malagueño, El teniente Seblón, Porme otra

Comida internacional:

Entorno del puerto y San Juan de Dios: Mundo kebab, El Buda feliz, Pomodoro

San Agustín/Candelaria: Restaurante Candelaria, La Mafia se sienta a la mesa.

Hamburguesas y bocadillos:

Entorno del puerto y San Juan de Dios: Burger King, San Wich

Plocia y Sopranis: Hamburguesería La huella, The Cabin beer

Cocina de autor:

Plocia y Sopranis: Sopranis, Salicornia

San Agustín/Candelaria: La Candela, El código de barras, Sonámbulo

El Pópulo: El garage

Otros:

Conservas y montaditos: El Chicuco, La carbonera

Comida vegana: La veganesa

No están todos los que son, solo se trata de una selección representativa, de modo que en un simple paseo por los alrededores podrás encontrar numerosas alternativas para saciar el apetito. Ni que decir tiene que, si lo que buscas es alejarte de la música en un lugar más retirado, las opciones se multiplican. Será por bares.