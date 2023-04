Los días de vacaciones que corresponden por año o mes trabajado

Todo empleado tiene el derecho de conocer sus fechas de vacaciones con, al menos, dos meses de antelación. El número de días que corresponden por año o mes trabajado es el mismo para casi todos los empleados.

Para conocer bien el total, es importante establecer la diferencia entre días naturales y laborales, las dos formas válidas de medir estos períodos de disfrute. Los días laborales, también llamados hábiles, excluyen fines de semana y los festivos. La suma de ellos es, por tanto, inferior a la de días naturales y su total se obtiene dividiendo a estos últimos entre 1,4.

Los días laborales excluyen fines de semana y festivos

Según el Artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, las vacaciones anuales serán las pactadas en el convenio colectivo o, en su defecto, en el contrato individual. Estas tendrán una duración mínima de 30 días naturales, lo que corresponde a 2,5 por mes trabajado. Si dividimos entre 1,4, el total de las vacaciones se traduce en 22 días laborales por año.

Cuando el período vacacional se contabiliza en días naturales, se recomienda prestar atención a la fecha de inicio, ya que si el último día trabajado corresponde a un viernes, las vacaciones comenzarán el mismo sábado y no el lunes, como cabría esperar según el cómputo de días laborales.

Las vacaciones tendrán una duración mínima de 30 días

El período vacacional, por otro lado, no deberá ser sustituido por una compensación económica, a no ser que se extinga el contrato de trabajo y, por ello, no sea posible el disfrute del mismo. Las vacaciones, además, han de fijarse de mutuo acuerdo entre empresario y trabajador, no pudiendo imponerse por ninguna de las dos partes. En caso de desacuerdo, será preciso recurrir a la jurisdicción social, que fijará la fecha y no podrá presentarse alegación alguna. Esta opción se presenta, sin embargo, como último recurso.

Cabe señalar que, en el caso de los trabajadores a media jornada, corresponden los mismos días vacacionales, ya que la diferencia de horas de actividad laboral ya viene contemplada en el sueldo mensual y el salario percibido durante las vacaciones, menor, como es lógico, al de aquellos trabajadores contratados a jornada completa.