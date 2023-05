Una Dana en el Golfo de Cádiz complicará el tiempo durante esta semana

Una nueva Dana ubicada en el entorno del Golfo de Cádiz traerá tiempo adverso para esta semana y la ultima parte del mes de mayo en Andalucía. El tiempo será adverso esta semana, sobre todo en la mitad sureste peninsular, con lluvias muy intensas y temperaturas hasta 10 grados centígrados más frías de lo normal, mientras que en el noroeste predominará un tiempo más estable y cálido, ya que el mercurio podría alcanzar los 30ºC en Galicia, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, destaca que la recta final de mayo estará marcada por la inestabilidad atmosférica, con lluvias y chubascos que aunque no son raros que se produzcan en estas fechas, tampoco es habitual que caigan con tanta intensidad y de una forma bastante generalizada en el sureste de la Península casi a las puertas del verano. Aunque la sequía no se acaba, el portavoz confía en que ayudarán a que no se agrave la situación pero avisa de que en algunos puntos del sureste el peligro será "importante" por la intensidad de los chubascos, por lo que pide "mucha precaución" en el extremo sureste peninsular donde el tiempo será adverso debido a las lluvias muy fuertes que podrán acumular más de 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

El riesgo se debe, según ha explicado, por la presencia de una DANA en el entorno del Golfo de Cádiz, donde junto con la llegada de vientos húmedos a esa zona del sureste, favorecerá las precipitaciones intensas, sobre todo por la noche. Además, espera que estos dos días se extenderán al resto del este y del sur de la Península, donde los chubascos podrán ser fuertes, aunque a partir del miércoles seguirá la situación inestable con unas temperaturas además que se mantendrán en valores "claramente inferiores" a lo normal para la época en el este de la Península, hasta 5 a 10 grados por debajo de los valores normales.

La última pasada de Harmonie-Arome (6 UTC) insiste en las precipitaciones intensas en las próximas 24 horas en el el tercio este de Andalucía. También tormentas asociadas al núcleo frío de la depresión, en el entorno del Estrecho y Golfo de Cádiz pic.twitter.com/lIkfCiDe2R — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) May 22, 2023

De hecho tanto este lunes como el martes, serán varias las provincias andaluzas que estén en alerta, amarilla y naranja, por lluvias y tormentas. Serán en la zona oriental, con Granada, Jaén y Almería. Los avisos no llegarán a las provincias occidentales, aunque se prevé tiempo inestable y lluvia para toda la semana.

El tiempo en Cádiz

En la provincia de Cádiz se espera para los próximos días cielos nubosos con lluvia hasta el domingo, según las primeras previsiones de la AEMET. En la Bahía, las temperaturas estarán entre los 15 de mínima y los 24 de máxima. Las lluvias se prevén más intensas en la Sierra este lunes y martes, con probabilidad del 100% en distintos municipios. En la Janda, puede que lleguen acompañadas de tormenta este lunes.

En España, el lunes se prevén tormentas localmente fuertes y podrían estar además acompañadas de granizo en Cataluña, Andalucía, la región de Murcia, el sureste de Castilla-La Mancha y el sur de la Comunidad Valenciana, con chubascos muy fuertes, de más de 30 litros por metro cuadrado en las provincias de Almería y en la región de Murcia.

El martes, la DANA estará situada en el Golfo de Cádiz y llegarán vientos húmedos a la fachada mediterránea, factores que darán lugar a una nueva jornada de tiempo adverso, por la intensidad de las lluvias en Almería, en la región de Murcia y también en el sur de la Comunidad Valenciana. Están acompañadas de granizo también en el resto de Andalucía, la región de Murcia, sureste de Castilla-La Mancha, el resto de la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Por otro lado, el portavoz también espera lluvias en el Cantábrico y en los Pirineos y no se descartan churrascos tormentosos, aunque más débiles, en el resto de la Península y Baleares. Las temperaturas el martes serán algo más altas que el lunes en el suroeste peninsular y en la mitad norte y más bajas en el sureste

Respecto al miércoles, el portavoz insiste en que seguirá el tiempo inestable y habrá cielos nubosos con chubascos y tormentas ampliamente repartidos, que podrán ser fuertes en la zona central y sur de la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia y en Andalucía oriental y por la tarde en áreas de Aragón y de Cataluña. También lloverá en el Cantábrico y en los Picos de Europa, donde podrían ser intensos.

Del Campo destaca que la zona con menos probabilidad de lluvias será Galicia, donde "hará calor" ya que en Orense y Pontevedra rozarán los 30ºC.