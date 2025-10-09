Todos los cuarteles y bases que se pueden visitar en Cádiz por la fiesta del 12 de Octubre 2025

Como es tradición, las Fuerzas Armadas celebran esta semana en la provincia de Cádiz la fiesta del 12 de Octubre abriendo puertas de cuarteles e instalaciones, que reciben una multitud de visitas de gaditanos. De hecho las invitaciones que se reparten por ejemplo para la Base naval de Rota se suelen acabar con días de antelación.

En este 2025 habrá de nuevo jornadas abiertas en las instalaciones militares más grandes de la provincia de Cádiz, pero también otras en San Fernando o Cádiz, además de distintas actividades o una exhibición del Centro Militar de Cría Caballar en Jerez.

Cuarteles y bases que abrián sus puertas y otras actividades: día y hora

Base de Rota. Domingo 12 de octubre

Visitas el domingo 12 de octubre. Se han repartido 900 pases. Los ciudadanos que cuenten con alguno de estos pases, otorgados tanto de manera presencial como a través de correo electrónico (en la Oficina Municipal de Turismo o en armadarota25@gmail.com ), podrán acceder a través de esta jornda de puertas abiertas al interior de la Base Naval, y realizar un recorrido por la exposición estática de unidades de la Flotilla de Aeronaves en la pista de vuelo del aeródromo, así como por la exposición de material y vehículos de Infantería de Marina y de la US Navy instalada en el muelle de la Base y visitar algunos de los buques allí atracados. Por motivos de organización y seguridad, será imprescindible, antes de acceder al autobús correspondiente que la Armada pondrá a disposición para la visita a la Base Naval, presentar el DNI en vigor y el pase o confirmación recibida por correo electrónico. Cada pase tendrá asignada una hora para el servicio de autobús proporcionado por la Armada, y sólo se podrá utilizar para esa hora.

Instituto Hidrográfico de la Marina. Cádiz. Viernes 10 de octubre.

La jornada de puertas abiertas se realizará este viernes en dos turnos, de 10 a 11.30 horas y de 12 a 13.30, con un aforo máximo por grupo de 50 persona. Se realizará un recorrido por el centro, se visualizará el vídeo institucional y se visitará una exposición de medios y equipos hidrográficos, así como el Archivo Histórico.

Acuartelamiento de San Carlos. San Fernando. Domingo 12 de octubre.

Exposición estática de material y vehículos de la Brigada de Infantería de Marina-Tercio de Armada y del Tercio del Sur. Podrá visitarse entre las 10.00 a 14.00 horas. A las 12.00 horas se realizará también una exhibición de la Unidad Cinológica del Tercio del Sur. La entrada será libre por orden de llegada, por la puerta de antigua Escuela de Infantería de Marina (puerta 8).

Base naval de La Carraca. San Fernando. Domingo 12 de octubre

Vsita histórica guiada a la Base Naval de La Carraca en dos pases, de 11.00 a 13.00 y de 18.30 a 20.30 horas, para 35/40 personas por pase, incluyendo una visita a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. En el primer pase (por lla mañana) habrá bautismos de mar en un remolcador. En el segundo pase (por la tarde tarde), los asistentes podrán asistir al arriado de bandera y encendido de la Puerta del Mar cuando el crepúsculo vespertino desaparezca. Las visitas, tendrán una duración de 2 horas y es imprescindible reservarla a través del sitio web de turismo, en el siguiente link: https://turismosanfernando.es/reservas/es/.

Museo Naval de San Fernando. Del 7 al 11 de octubre

Visitas guiadas al Museo Naval en su horario habitual, esto es, de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas; y el sábado, de 10.30 a 14.00 horas. Asimismo, se llevarán a cabo visitas guiadas a las 10.30 y a las 12.00 horas y se proyectarán vídeos temáticos de la Armada en la sala de conferencias durante las fechas indicadas.

Escuela de Suboficiales de la Armada. San Fernando. Del 7 al 10 de octubre

Visitas guiadas al Panteón de Marinos Ilustres los días 7 al 10 de octubre. Habrá dos visitas guiadas cada día, de grupos máximos de 35 personas en los siguientes horarios: 10.30 y 12.00 horas. El personal que desee asistir deberá solicitarlo a través de la oficina de turismo de San Fernando, bien a través del teléfono 956944226/7 o a través de la página web https://turismosanfernando.es/reservas/es/

Real Instituto y Observatorio de la Armada.San Fernando. Del 6 al 11 de octubre

La última actividad es el 11 de octubre. Se trata de una visita guiada de dos horas y media de duración de 10.00 a 12.30 horas, siendo el número máximo de asistentes para la visita de 40 personas para conocer el patrimonio histórico del Real Instituto y Observatorio de la Armada. Se permite la reserva de entradas por grupo, con un límite máximo de 2 personas. Los menores de edad podrán asistir siempre que estén acompañados por un adulto.Los asistentes deberán estar en el puesto de control que hay en el interior del recinto 10 minutos antes de la visita, provistos de DNI o documento equivalente y se comprobará que estén inscritos. Si el grupo no estuviera completo, 5 minutos antes de la hora de comienzo, las entradas pendientes quedarán automáticamente anuladas y se completará con las personas en espera (sin entrada) por estricto orden de llegada. Las reservas de las entradas se realizarán a través del siguiente enlace: https://www.metooo.es/e/diafiestanacional25roa

Centro Militar de Cría Caballar en la Escuela Andaluza de Arte Escuestre. Jerez. 11 de octubre

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, ofrece este sábado 11 de octubre una gala dedicada al Centro Militar de Cría Caballar, ente dependiente del Ministerio de Defensa. La actuación se desarrollará a mediodía en el picadero interior Álvaro Domecq en las instalaciones de la Real Escuela en Jerez de la Frontera y dará comienzo con un desfile en el que la Policía Nacional ejercerá de abanderada del mismo, seguido por el himno nacional. Para esta gala, que tendrá una duración de 90 minutos, los jinetes y caballos de la Real Escuela brindarán una exhibición de doma clásica y vaquera, así como otros trabajos de la equitación tradicional, en los que también participarán los enganches de la institución. También tomarán parte del espectáculo las cobras del Centro Militar de Cría Caballar de Jerez con ocho yeguas, así como dos de sus sementales, los cuales serán presentados en mano.

Aprovechando esta ocasión especial, se homenajeará a los caballos de la Yeguada Militar que han pasado por la Real Escuela, como los olímpicos 'Evento' y 'Oleaje', así como a los que actualmente desfilan por su espectáculo. Durante la jornada del sábado permanecerán abiertos a los visitantes, en horario de 10,00 horas a 14,00 horas, el Museo del Arte Ecuestre, situado en los sótanos del palacio, y de 10,00 horas a 15,00 horas el Museo del Enganche ubicado en la calle Pizarro.