La Armada abre el Instituto Hidrográfico de la Marina, con visitas este viernes por el Día de la Fiesta Nacional

La Armada tiene previsto realizar, con motivo del Día de la Fiesta Nacional, varios actos en distintas bases y acuartelamientos ubicados en la provincia de Cádiz durante esta semana y en la ciudad, el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) podrá ser visitado este viernes, día 10 de octubre.

La jornada de puertas abiertas se realizará en dos turnos, de 10 a 11.30 horas y de 12 a 13.30, con un aforo máximo por grupo de 50 persona. Se realizará un recorrido por el centro, se visualizará el vídeo institucional y se visitará una exposición de medios y equipos hidrográficos, así como el Archivo Histórico.

La institución se une así a otras base y actos en San Fernando, o la Base de Rota, que abrirá sus puertas el 12 de octubre.

El Instituto Hidrográfico de la Marina

Aunque la historia del Instituto Hidrográfico de la Marina puede remontarse a los trabajos de la Casa de Contratación en 1503, su configuración actual data de 1943, cuando ante la necesidad de potenciar la hidrografía, el servicio hidrográfico se independiza del Real Observatorio de Marina y nace así el Instituto Hidrográfico de la Marina, por ley de 30 de diciembre, con sede en Cádiz y como organismo dependiente del Estado Mayor de la Armada, para dar impulso a la cartografía y conseguir una más amplia acción en las funciones relativas a la hidrografía y la navegación. expLa sede del Instituto está en la Plaza San Severiano, número 3, de Cádiz.

Su comandante es el capitán de navío Francisco Díaz Rodríguez, que tomó posesión este pasado mes de junio. La misión del Instituto es velar por la seguridad de la navegación en sus aspectos de obtener y difundir información sobre el mar y el litoral y contribuir al progreso de la Ciencia Náutica.

En cumplimiento de esta misión son de su competencia efectuar levantamientos hidrográficos y estudio del relieve submarino en nuestras costas y zonas marítimas, así como en otras zonas que asume, como consecuencia de su compromiso con la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), donde representa al Estado Español. También lo es la Observación sistemática y estudio de las mareas y corrientes, de la temperatura y propagación acústica y electromagnética en las aguas, de la meteorología y en general de todos aquellos fenómenos físicos que afectan a la navegación; y la elaboración de Cartas Náuticas y redacción de libros y documentos de ayuda a la navegación, así como la edición y distribución de los mismos.

Además, el IHM hace acopio de datos y noticias sobre alteraciones del medio y de ayudas a la navegación y de los peligros a la misma, que son difundidos mediante avisos a los navegantes, para la actualización de cartas náuticas y publicaciones; determinación de las características y especificaciones de los instrumentos náuticos de uso a bordo de los buques de la Armada y ejecución de todos aquellos trabajos geográficos e hidrográficos de interés para la Armada.

Así mismo le compete la formación de todo el personal hidrógrafo de la Armada, en todas sus categorías en sus intalaciones de la Escuela de Hidrografía Alejandro Malaspina; la determinación de la línea de costa oficial y asesorar al Ministerio de Asuntos Exteriores en la líneas de base rectas y delimitaciones marítimas.

El IHM está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), que, dentro de la Flota, se encarga, con un enfoque integral, de asegurar la cooperación permanente con los diversos organismos de la Administración con competencias en el ámbito marítimo, lo que constituye la contribución de la Armada a la Acción del Estado en la Mar. Este Instituto desarrolla una importante función de Estado en materia de Seguridad Marítima, al ser el organismo productor de la cartografía oficial de España y de las publicaciones náuticas de uso obligatorio para el navegante.