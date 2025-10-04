Estas son las actividades de la Armada en San Fernando por el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional

Jornadas de puertas abiertas, visitas y exposiciones darán forma al programa de actos que la Armada tiene previsto celebrar en San Fernando con motivo del próximo 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Observatorio, el Museo Naval, La Carraca o el Panteón de Marinos Ilustres serán algunos de los edificios que podrán visitarse con motivo de esta señalada fecha, que brinda así una nueva invitación para conocer el importante legado patrimonial de la Armada en La Isla.

Exposición estática en el acuartelamiento de San Carlos

El día 12 de octubre tendrá lugar una exposición estática de material y vehículos de la Brigada de Infantería de Marina-Tercio de Armada y del Tercio del Sur. Podrá visitarse entre las 10.00 a 14.00 horas. A las 12.00 horas se realizará también una exhibición de la Unidad Cinológica del Tercio del Sur. La entrada será libre por orden de llegada, por la puerta de antigua Escuela de Infantería de Marina (puerta 8).

Jornadas de puertas abiertas en el Real Instituto y Observatorio de la Armada.

Observaciones astronómicas. Se realizarán el día 6 de octubre, en horario de 21.00 a 22.00 horas para un grupo máximo de 35 personas. La actividad consistirá en realizar una observación de satélites artificiales, la Luna y Saturno. Dará comienzo con una charla en la que se explicarán nociones básicas (15-20 minutos). Seguidamente se realizarán las observaciones mencionadas. Los asistentes deberán estar al menos 10 minutos antes del inicio de dicha actividad en el control de seguridad del interior del centro, portando DNI o pasaporte para comprobar su inscripción en el listado de participantes. Se permite la reserva de entradas por grupo, con un límite máximo de 2 personas. Los menores de edad podrán asistir siempre que estén acompañados por un adulto.

Visita guiada al Real Instituto y Observatorio de la Armada. La actividad se realizará el día 11 de octubre y consistirá en una visita guiada de dos horas y media de duración de 10.00 a 12.30 horas, siendo el número máximo de asistentes para la visita de 40 personas para conocer el patrimonio histórico del Real Instituto y Observatorio de la Armada. Se permite la reserva de entradas por grupo, con un límite máximo de 2 personas. Los menores de edad podrán asistir siempre que estén acompañados por un adulto.Los asistentes deberán estar en el puesto de control que hay en el interior del recinto 10 minutos antes de la visita, provistos de DNI o documento equivalente y se comprobará que estén inscritos. Si el grupo no estuviera completo, 5 minutos antes de la hora de comienzo, las entradas pendientes quedarán automáticamente anuladas y se completará con las personas en espera (sin entrada) por estricto orden de llegada.

Las reservas de las entradas se realizarán a través del siguiente enlace: https://www.metooo.es/e/diafiestanacional25roa

Puertas abiertas en la Base Naval de La Carraca

Se llevará a cabo en la misma jornada del 12 de octubre. Consistirá en una visita histórica guiada a la Base Naval de La Carraca en dos pases, de 11.00 a 13.00 y de 18.30 a 20.30 horas, para 35/40 personas por pase, incluyendo una visita a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. En el primer pase (por lla mañana) habrá bautismos de mar en un remolcador. En el segundo pase (por la tarde tarde), los asistentes podrán asistir al arriado de bandera y encendido de la Puerta del Mar cuando el crepúsculo vespertino desaparezca.

Las visitas, tendrán una duración de 2 horas y es imprescindible reservarla a través del sitio web de turismo, en el siguiente link: https://turismosanfernando.es/reservas/es/

Museo Naval de San Fernando

Del 7 al 11 de octubre se llevarán a cabo visitas guiadas al Museo Naval en su horario habitual, esto es, de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas; y el sábado, de 10.30 a 14.00 horas. Asimismo, se llevarán a cabo visitas guiadas a las 10.30 y a las 12.00 horas y se proyectarán vídeos temáticos de la Armada en la sala de conferencias durante las fechas indicadas.

Escuela de Suboficiales de la Armada

Con motivo de la celebración del próximo Día de la Fiesta Nacional, la Escuela de Suboficiales de la Armada tiene previsto efectuar visitas guiadas al Panteón de Marinos Ilustres los días 7 al 10 de octubre. Habrá dos visitas guiadas cada día, de grupos máximos de 35 personas en los siguientes horarios: 10.30 y 12.00 horas.

El personal que desee asistir deberá solicitarlo a través de la oficina de turismo de San Fernando, bien a través del teléfono 956944226/7 o a través de la página web https://turismosanfernando.es/reservas/es/