¿Cuáles son las alternativas al ibuprofeno? Estas son algunas de las opciones naturales

El ibuprofeno es uno de los medicamentos más usados en general y es que sus propiedades hace qeu muchas personas lo usen para tratamientos antiinflamatorios, aliviar el dolor e incluso para la fiebre, pero el uso prolongado de este antiinflamatorios no esteroideos (AINE) puede tener efectos nocivos en la salud de las personas que lo consumen de manera habitual.

El doctor Aurelio Rojas, cardiólogo que se dedica a la divulgación en redes sociales ha publicado en Instagram un vídeo en el que habla de las alternativas para este medicamento tan popular entre la población. En caso de que los pacientes necesiten usar medicación para aliviar dolores, el doctor Rojas propone dos medicamentos que a su juicio son mejores y tienen menos efectos nocivos: el paracetamol y el metamizol.

Este médico afirma que el ibuprofeno causa estragos en personas que tienen problemas de salud relacionados con "el corazón, riñón, estómago, hipertensión arterial o por qué haces ejercicio físico" y afirma que el uso del paracetamol y el metamizol son "no esteroideos, que tienen menos efectos adversos" aunque solventarían las dolencias de las personas que lo necesiten.

Aurelio Rojas, afirma que si hay personas que no necesitan medicación y que busquen algunos elementos antiiflamatorios tienen la opción de productos naturales que tienen este afecto. Uno de los primeros ingredientes a los que hace referencia es la cúrcuma, esta especie se puede usa "en especia como suplemento", aunque advierte que "para potenciar su efecto antiinflamatorio y su absorción hay que tomarla con pimienta negra", esta combinación puede resultar poco convincente para todos aquellos que no les guste el picante, además la cúrcuma tiene un sabor muy potente y no todos los paladares se adaptan a ella.

El aceite de oliva es otro de los sustitutivos naturales que Aurelio Rojas recomienda aunque hace una advertencia y es que debe de ser "virgen extra y en crudo" para que se le saque el mayor rendimiento antiinflamatorio. Una manera muy práctica de usarlo es "añádelo un pelín extra a tus platos habituales en tu comida diaria", afirma el cardiólogo.

En este post de Instagram, Arelio Rojas no se olvida de mencionar los alimentos ricos en magnesio y ácido alfa lipoico que tienen nutrientes esenciales para la regeneración celular y reducen de manera natural la inflamción. Algunos de los alimentos que destacan en esta categoría son el brócoli, las espinacas, las almendras y el aguacate. Productos que se pueden encontrar en cualquier supermercado o mercado de la ciudad y que son muy fáciles de incorporar a la dieta diaria. Las personas que necesiten una aportación extra podrán tomar algunos de los suplementos que contengan estos compuestos y así reforzar su efecto.