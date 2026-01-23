Los cortes de carretera en la provincia de Cádiz por la borrasca Ingrid

La borrasca Ingrid ha complicado de forma notable la circulación este viernes en la provincia de Cádiz. Las lluvias persistentes y los episodios de viento fuerte han provocado cortes totales y restricciones de tráfico en numerosas carreteras, especialmente en la red secundaria, donde la acumulación de agua y las balsas en la calzada han obligado a cerrar tramos por motivos de seguridad

Según la información difundida por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, a las 10:00 horas del 23 de enero de 2026 ya se registraban ocho carreteras totalmente cortadas y varias más con problemas por balsas de agua y acumulaciones en la calzada. Una situación que refleja la intensidad del episodio de lluvias asociado a la borrasca y que podría ir a más si se mantienen las precipitaciones durante las próximas horas.

Cortes totales y restricciones en las carreteras

Las vías afectadas por cortes totales al tráfico son: CA-9115, CA-5101, CA-9118, CA-6105, A-2101, CA-9210, CA-9208 y CA-9209.

son: A estas se suman carreteras donde se recomienda máxima precaución por presencia de balsas de agua y firme deslizante: CA-5201, A-2233, A-2228, A-381, A-48 y la N-340 (km 83).

Las autoridades de tráfico advierten del riesgo que supone circular por estas zonas, especialmente en vías secundarias, tramos con curvas cerradas o pendientes pronunciadas, donde el agua acumulada puede generar pérdida de adherencia y problemas de visibilidad.

Desde las autoridades insisten en evitar desplazamientos innecesarios, especialmente por carreteras secundarias y zonas rurales, donde los efectos del temporal están siendo más intensos. También recuerdan la importancia de consultar el estado de las vías antes de emprender cualquier viaje, ya que la situación puede cambiar rápidamente en función de la evolución meteorológica.

Así se sentirá la borrasca Ingrid en Cádiz

La borrasca Ingrid seguirá marcando el tiempo en la provincia de Cádiz durante los próximos días. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), continúa activado el aviso amarillo por lluvias, viento y fenómenos costeros, con especial incidencia en el litoral, el Estrecho y la Sierra de Cádiz.

Las previsiones apuntan a precipitaciones generalizadas y persistentes, que podrán dejar acumulados de entre 30 y 50 litros por metro cuadrado, con registros más elevados en puntos concretos de la Sierra de Grazalema, donde podrían superarse los 100 litros a lo largo del episodio.

A este escenario se suma el viento fuerte de componente oeste, con rachas que podrían alcanzar o superar los 70 y 80 kilómetros por hora, lo que incrementa la sensación de frío y eleva el riesgo en la conducción, especialmente en zonas abiertas, puentes y tramos expuestos.

En la costa, la AEMET mantiene activado el aviso por fenómenos costeros, con oleaje significativo y mar muy alterada, por lo que se recomienda alejarse de espigones, paseos marítimos y zonas rocosas.

Las temperaturas experimentarán un descenso moderado, con ambiente más frío y posibilidad de nieve en cotas altas de la Sierra de Cádiz, aunque de forma puntual. La situación comenzará a estabilizarse progresivamente a partir del domingo, aunque la próxima semana podría venir marcada por nuevas borrascas atlánticas, manteniendo la inestabilidad.