Fran Carbonell, electricista: "Los radiadores eléctricos inverter de piedra natural son perfectos para las casas antiguas"

Calentar una vivienda antigua no es sencillo y hay quienes se plantean la manera de poder calefactar el domicilio sin tener que hacer grandes obras ni reformas, pero sigue siendo un reto para muchos propietarios. Casas con muros gruesos, instalaciones antiguas o limitaciones estructurales hacen que opciones como el suelo radiante, la aerotermia o el aire acondicionado por conductos no siempre sean viables. En este contexto, los radiadores eléctricos inverter de piedra natural se presentan como una alternativa eficaz y cada vez más demandada.

Así lo explica el electricista Fran Carbonell en uno de sus vídeos divulgativos en TikTok, donde detalla por qué este tipo de radiadores de bajo consumo pueden ser la mejor alternativa frente a estufas de aceite o calefactores tradicionales.

¿Por qué los radiadores eléctricos inverter funcionan mejor en casas antiguas?

Las viviendas antiguas suelen perder calor con mayor facilidad y requieren sistemas capaces de mantener una temperatura estable durante más tiempo. Según Carbonell, los radiadores eléctricos inverter están pensados precisamente para ofrecer un calor constante y adaptado a este tipo de espacios, sin necesidad de obras complejas ni instalaciones invasivas.

Qué es la tecnología inverter

Uno de los aspectos más desconocidos para muchos usuarios es la tecnología inverter. A diferencia de los sistemas tradicionales, que funcionan encendiéndose y apagándose a máxima potencia, los radiadores inverter regulan de forma automática la energía que consumen.

Esto significa que, una vez alcanzada la temperatura deseada, el radiador no se apaga por completo, sino que reduce su potencia y la ajusta de manera progresiva para mantener el calor. El resultado es un consumo más estable, menos picos de energía y una mayor eficiencia a largo plazo.

La piedra natural, clave para mantener el calor

A esta tecnología se suma otro elemento fundamental: la piedra natural. Este material tiene una alta inercia térmica, lo que le permite acumular el calor y liberarlo de forma gradual. Incluso cuando el radiador reduce su consumo, la estancia sigue manteniendo una temperatura confortable durante más tiempo.

Esta combinación de inverter y piedra natural resulta especialmente útil en viviendas antiguas, donde el aislamiento no siempre es óptimo.

Instalación sencilla

Otra de las ventajas que destaca Carbonell es la facilidad de instalación. Los radiadores se colocan en la pared mediante soportes y plantilla, sin necesidad de obras. Además, muchos modelos incorporan conexión Wifi, lo que permite controlar la calefacción desde el móvil y programar horarios según las necesidades del hogar.

Eso sí, el electricista advierte de un aspecto clave: la instalación eléctrica. "Es fundamental crear una línea independiente para los radiadores", explica, ya que los enchufes convencionales pueden no soportar su potencia. En estos casos, se recomienda una línea de 4 mm² y un magnetotérmico de 20 amperios para garantizar la seguridad.

Estos dispositivos son fáciles de manejar, solo que hay encenderlos, programar la temperatura a la que se quiere poner, programar la periodicidad y listo. Unos pasos sencillos que permitirán que muchas familias puedan vivir más cómodos y aislados del frío durante el invierno.