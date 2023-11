Las compañías de seguros no quieren a Andy y Lucas: "Qué falta de empatía"

El anuncio de la retirada de los escenarios del los gaditanos Andy y Lucas conmocionó la semana pasada a buena parte de España. Tras 20 años recorriendo medio mundo, este dúo se despide por unos problemas del corazón que tiene Lucas González. Las altas exigencias físicas de los conciertos hacen que tenga que parar por precaución.

La noticia llenó las redes sociales de mensajes de cariño, ánimo y apoyo a estos dos músicos que tan lejos han llevado el nombre de Cádiz. Al tiempo que adelantaban su adiós indefinido, comunicaban que tendrían una gira de despedida que pasaría por su tierra, Sevilla, Madrid y Barcelona. 4 conciertos que han despertado el interés del público.

La solidaridad con Lucas González por su cardiopatía ha sido unánime. No obstante, en el plano profesional, a este dúo le están surgiendo una serie de problemas derivados por la salud de Lucas. Según denuncia este último en su perfil de Instagram, han recibido mensajes de algunas empresas aseguradoras que habían contratado para montajes y otros aspectos de la gira. Al menos tres, sostiene el músico, han roto el contrato, al entender que las dolencias de Lucas suponen es un riesgo para las compañías.

"No me voy a morir mañana. Es simplemente un 'paronsito'. A día de hoy, decimos que esta es la última gira. Pero me escriben ahora las aseguradoras, con las que había hablado antes de contar eso (la cardiopatía) en la tele, y qué falta de empatía, para decirme que con lo que dijiste en El Hormiguero no podemos asegurarte porque si te pasa algo pierde la compañía. Así tal cual me lo han escrito", comenta Lucas en el post de Instagram oficial de Andy y Lucas.

Una situación que ha causado malestar en Andy y Lucas. Precisamente, el hermano de este, corredor en la firma Generali, ha conseguido que esta empresa sea de las pocas que siga al frente. El tour que terminará, por el momento, con la carrera de Andy y Lucas comenzará el 20 abril en el Gran Teatro Falla de Cádiz y el 27 de abril en Barcelona en el Sant Jordi Club. En Sevilla, actuarán en La Cartuja para el 30 de abril y pondrán fin a su carrera en el afamado Wizink Center de Madrid para el 31 de mayo.