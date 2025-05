Clases de flamenco para la feria a bordo de uno de los buques de EEUU en la Base de Rota: "Estamos ready"

La integración de los norteamericanos destinados en la Base de Rota, que suelen tener su domicilio en Rota o El Puerto, es algo que no sorprende a los vecinos de estas localidades, que han cumplido más de 70 años de presencia militar de los EEUU en las grandes instalaciones gaditanas. Eso sí deja algunas imágenes curiosas, que ha compartido la Embajada de EEUU en España en sus redes sociales.

Los marineros de la US Navy también quieren disfrutar de las ferias cercanas. Ya es la de Rota, hasta el domingo, pero en breve llegará también la de El Puerto y por eso muchos han querido recibir clases de flamenco. Y estas clases se han dado en la misma cubierta de vuelo de uno de los destructores del escudo antimisiles, USS Paul Ignatius (DDG-117), han apuntado desde la embajada con un simpático vídeo.

"El arte del flamenco y las sevillanas llegaron a bordo gracias al cariño de la comunidad de Cádiz, que sabe cómo hacer que los de la U.S. Navy se sientan como en casa", señalan en una publicación de Instagram". "¡Cuando la megafonía del USS Paul Ignatius (DDG-117) anunció clases de flamenco en la cubierta de vuelo, en Rota, los marineros no sabían si estaban soñando!", afirman. Esta enseñanza forma parte del programa Deployed Forces Support en Rota.

La presencia de EEUU en la Base

La base española ha sido hasta ahora lugar clave para los EEUU en Europa. Con la Comandancia de las actividades en España de la Us Navy al frente, cuenta con cinco destructores y prevista la llegada de uno más. Al quinto se le dio la bienvenida en octubre, con el anterior gobierno estadounidense recalcando la importancia de la base y de España como aliado, destacando el impacto económico y anunciando una subida de salario para los trabajadores locales, algo más de mil.

Según números de la Embajada estadounidense, la Estación Naval de Rota proporciona "apoyo logístico y operativo excepcional" con 6.500 miembros de su comunidad entre la fuerza, sus familias, empleados civiles del Departamento de Defensa, contratistas y empleados laborales locales -que son unos mil-. La Base de Rota tuvo su mayor despliegue americano en 1973, con 15.000 militares, se redujo bastante a partir de 1999 con el traslado de comandancias; volviendo a tener importante en la Operación Libertad Duradera tras los ataques del 11 S y ya con la llegada del escudo antimisiles.