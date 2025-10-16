El chef José Andrés desvela el secreto para cocinar los mejillones: "Son como palomitas"

El chef José Andrés ha vuelto a conquistar las redes con uno de esos vídeos que combinan sencillez, humor y maestría culinaria. Esta vez, el cocinero español ha enseñado cómo preparar unos mejillones al limón "en un momento" y con un secreto que él mismo compara con las palomitas de maíz. "Son como palomitas", asegura entre risas mientras se escuchan los moluscos abriéndose en la cazuela.

El vídeo, publicado en su cuenta de Instagram, muestra una escena cotidiana: el chef en su cocina preparando la cena para su hija, que, según él mismo confiesa, "está hambrienta". Con apenas unos ingredientes básicos —aceite, ajo y limón—, el resultado es una receta rápida, sabrosa y perfecta para quienes están aprendiendo a cocinar.

Aceite y ajo indispensables en la cocina del chef José Andrés

El proceso comienza con José Andrés vertiendo un chorro de aceite de oliva en una cazuela. A continuación, añade varios dientes de ajo picados y los deja dorar. Es en ese punto, cuando el ajo ha tomado color pero aún no se ha quemado, cuando incorpora los mejillones. "Todos para dentro", dice mientras los vierte en la olla.

Inmediatamente después, el chef corta un limón en trozos y lo añade a la preparación junto con el zumo recién exprimido. El aroma cítrico se mezcla con el vapor de los moluscos mientras se escucha un característico sonido: "pa, pa, pa ¿Lo oís? Son como palomitas", comenta divertido, haciendo referencia al ruido que hacen los mejillones al abrirse.

El truco para saber cuándo están listos

El punto clave de la receta, explica José Andrés, está en saber cuándo sacarlos del fuego. "Cuando la mayoría estén abiertos, ya están listos", detalla. Advierte que no todos los mejillones se abren, pero insiste en que es mejor retirarlos antes de sobrecocerlos. "Si se han abierto casi todos, los demás también estarán bien", afirma.

Con ese sencillo gesto, la receta queda terminada. Sin salsas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Solo el sabor del mar, el toque del ajo dorado y la acidez del limón.

Un plato fácil y con mucho sabor

José Andrés también recomienda aprovechar la salsa que queda en el fondo de la cazuela. "Lo ideal es mojar pan, o incluso mezclarlo con un poco de arroz", sugiere. El resultado es un plato mediterráneo, sencillo y lleno de sabor, perfecto para improvisar una comida rápida en casa.

El vídeo acumula miles de reproducciones y comentarios de usuarios que celebran la naturalidad del chef y su capacidad para transmitir pasión por la cocina sin complicaciones. Entre bromas, consejos y el sonido de los mejillones abriéndose, José Andrés vuelve a demostrar que cocinar puede ser tan divertido —y tan fácil— como preparar unas palomitas.