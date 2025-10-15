El 'influencer' Malacara muestra los rincones más puros de Cádiz junto al pintor Pepa Baena: "Cádiz no es normal"

El creador de contenido Malacara, conocido por su estilo poético y su mirada costumbrista del sur, ha vuelto a conquistar a sus seguidores con un nuevo vídeo dedicado a Cádiz. En esta ocasión, el ‘influencer’ sevillano se adentra en el corazón de la ciudad junto al pintor Pepe Baena, un artista gaditano que se ha ganado el cariño de su tierra por retratar, con pinceladas sinceras y sin artificios, la vida cotidiana de sus calles.

Ambos recorren el centro de la ciudad y reflejan la vida diaria en varios puntos icónicos de Cádiz como son el Campo del Sur, el mercado de abastos o la Plaza de las Flores, todo ello luego se puede ver reflejado en las obras del pintor gaditano.

"Pepe. Las imperfecciones de la felicidad"

El vídeo, publicado en su perfil de Instagram y TikTok bajo el título Pepe. Las imperfecciones de la felicidad, arranca con una frase que resume todo su espíritu: "Yo siempre he dicho que Cádiz no es normal y que cada uno se tome esto como quiera", afirma el influencer sevillano mientras muestra algunos de los paisajes de la ciudad.

"Pepe Baena es un grandísimo artista gaditano que ha demostrado no solo el virtuosismo y el ojo de los mejores, sino algo más: saber transmitir la identidad, la pertenencia y la calidez del hogar y la infancia a través de estampas que todos conocemos".

A lo largo del recorrido, Malacara y Baena caminan entre callejones blancos, fachadas desconchadas y plazas donde el tiempo parece haberse detenido. El creador habla, como suele hacerlo, con una voz pausada y una mezcla de admiración y melancolía. Sus palabras acompañan planos de mercados con olor a mar, charcos que reflejan el cielo y el bullicio del centro gaditano, siempre vivo y hospitalario.

"En una realida cada ve mas globalisada, previsible y empaquetada, Pepe saca pecho de lo que todos somos, rechasando lo plasticoso y abrazando la verdad con sus arrugas, sus migas, sus pellejos y sus charcos", describe Malacara.

Una mirada compartida: la belleza de lo cotidiano

El vídeo no es solo un paseo visual, sino un homenaje a una manera de entender el arte y la vida. Pepe Baena, con su pintura, y Malacara, con su narrativa audiovisual, comparten una misma misión: capturar lo genuino, lo que se escapa de las modas y permanece en la memoria colectiva.

Las imágenes muestran a Baena observando el mar desde el Campo del Sur o caminando por el Mercado Central, donde las voces de los vendedores y el colorido de los puestos de pescado se mezclan con su propia paleta de artista. En su conversación, ambos coinciden en que Cádiz no necesita adornos para ser bella: "Cádiz no es normal", dice Malacara, en una frase que se ha convertido en lema del vídeo.

"Su luz no es normal, sus calles no son normales y su gente menos". Con este gran homenaje pretenden hacer un retrato fiel de la ciudad y lo que supone vivir en ellas. Alejadas de los pisos turísticos y pudiéndose centrar en las cosas que verdaderamente aportan valor a todos los gaditanos que la habitan.

El vídeo ha servido también para reivindicar la obra de Pepe Baena, cuyas pinturas reflejan escenas del día a día gaditano, "él pinta lo que ve" afirma Malacara. Una mujer disfrazada en carnaval dando el pecho a su hijo, un plato con las piezas de pescado antes de comer, niños jugando o lavándose los pies en la playa o aquella merienda que prepara una abuela a su nieta. Su arte, que mezcla la ternura y la crudeza de lo real, conecta con ese mismo espíritu que Malacara intenta transmitir a través de la cámara: que la felicidad, como la belleza, está en lo imperfecto.

En el texto que acompaña el vídeo, Malacara termina afirmando que "por eso me gustan sus cuadros. Porque, en cierta manera, yo estaba allí también cuando los pintó".