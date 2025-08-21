La chef gaditana, María Lo, elabora una pizza sin harinas y sin gluten: "No te crees que sea coliflor"

La pizza es, sin duda, uno de los platos más universales y queridos del mundo. Da igual la edad, el país o la cultura: siempre hay una versión que se adapta a los gustos de cada comensal. Sin embargo, en los últimos años ha crecido la búsqueda de opciones más saludables que permitan disfrutar de este clásico sin caer en excesos.

La intolerancia al gluten, las dietas bajas en carbohidratos o simplemente el interés por comer más verduras han impulsado recetas alternativas que transforman la pizza tradicional en versiones sorprendentes.

Una de las propuestas más aplaudidas es la pizza con base de coliflor, que ha ganado popularidad en redes sociales y que ahora la chef gaditana María Lo muestra en su cuenta de Instagram. La cocinera propone una receta sin harinas y sin gluten que, además de ligera, resulta deliciosa. "No te crees que sea coliflor", afirma mientras la prepara. Y lo cierto es que, siguiendo paso a paso su método, el resultado es una pizza crujiente, sabrosa y con todo el aspecto de la original.

Ingredientes para la base (2 personas)

750 g de coliflor cruda triturada

2 huevos pequeños

80 g de mozzarella rallada

1,5 cucharadas soperas de orégano seco

Una pizca de sal

Pimienta negra al gusto

Ingredientes para el topping

3-4 cucharadas de tomate frito

150 g de mozzarella rallada

50 g de chorizo picante

Otros quesos que tengas en casa

Hojas frescas de albahaca

Paso a paso: cómo preparar la base de coliflor

Preparar la coliflor

Se limpia bien, se retiran las hojas verdes y se corta en arbolitos pequeños. Con la ayuda de una procesadora o una batidora tipo túrmix, se tritura hasta conseguir una textura similar al couscous.

Cocinar al vapor

Si tienes microondas, coloca la coliflor triturada en un bol, cúbrelo con film transparente y haz pequeños agujeros. Cocina a máxima potencia durante 6-7 minutos para que se haga al vapor. Si prefieres, también puedes hacerlo en una olla con un colador encima del agua, siempre sin que toque directamente el líquido.

Escurrir el agua

Una vez cocinada, se deja enfriar unos minutos. Luego, con un paño limpio o una gasa fina, se envuelve la coliflor y se exprime con fuerza hasta retirar toda el agua posible. Este paso es clave: cuanto más seca quede, mejor textura tendrá la masa.

Formar la masa

En un bol, se mezcla la coliflor bien escurrida con los huevos, la mozzarella, el orégano, la sal y la pimienta. Se integra todo hasta obtener una masa homogénea.

Primer horneado

Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo. En una bandeja, coloca papel vegetal y extiende la masa hasta que quede de unos 0,5 cm de grosor. Hornea durante 15 minutos o hasta que tome un tono dorado.

Dar la vuelta a la base

Con ayuda de otro papel vegetal, voltea la base y hornea otros 5 minutos para que quede bien dorada y crujiente por ambos lados.

Paso a paso: montar la pizza

Extiende el tomate frito sobre la base ya dorada. Añade la mozzarella rallada y reparte por toda la superficie. Incorpora los ingredientes de tu elección. En el caso de María Lo, apostó por chorizo gallego picante y un queso de vaca muy fundente. Hornea de nuevo hasta que el queso se funda y burbujee ligeramente. Saca la pizza del horno y termina con unas hojas frescas de albahaca.

El resultado es una pizza dorada, sabrosa y ligera que, a simple vista, nadie imaginaría que está hecha con coliflor. Una alternativa perfecta para quienes buscan reducir harinas, evitar el gluten o simplemente sorprender con una receta diferente.