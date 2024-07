"Este campamento náutico y deportivo está haciendo muy feliz a los niños en Elcano"

La primera edición del Campamento Náutico y Deportivo que está teniendo lugar en el Centro Elcano de Cádiz enfila el próximo lunes 22 de julio su última semana con algunas plazas disponibles para niños entre 6 y 13 años.

Un campus que organiza la gaditana Carmen Arufe, fundadora de la empresa Sporty People, que gira alrededor de la práctica de deportes como el voley, el fútbol, el pádel y un curso semanal completo de vela, con cuatro horas garantizadas de deporte cada día, intercalado con otras actividades como el tiro con arco y muchos juegos de grupo. Como incentivo a la conciliación se puede elegir la modalidad hasta las 14 horas sin comida, o hasta las 16 horas con comida.

Pregunta.¿Qué balance hace de esta primera edición del campamento?

Respuesta.Pues a falta de la última semana, que comienza el lunes 22 de julio, el balance es excelente. Estamos muy motivados con el futuro. Este ha sido el proyecto piloto de una ilusión que, como gaditana y aficionada a la vela ligera y gran fan del CN Elcano, tenía desde que fundé Sporty People, y la verdad es que no puedo estar más contenta. Solo tenemos un indicador para medir el éxito, y es la satisfacción de los participantes. Semana tras semana, los niños vienen contentos y motivados por las mañanas. Las familias nos han transmitido su completa felicidad, tanto por el tipo de actividades, por la comida, por los monitores y por la alegría de sus hijos. De hecho, a las 4 de la tarde, cuando los vienen a recoger, no se quieren ir. Eso para nosotros es la prueba clarísima de que se lo están pasando genial.

P.¿Cómo ha sido el equipo de trabajo?

R.Hemos trabajado con los monitores Sema y Castillo, con la ayuda de otros puntualmente, como Elena, compañeros de la asociación Pantoanima, que han trabajado incansablemente y siempre de buen humor para cuidar a los niños, dándole a cada uno lo que necesita y llevar a cabo actividades, deportes y juegos. Los niños no se quieren despedir de ellos, otra indudable señal de que están haciendo las cosas bien.

P.¿Por qué Elcano?

R.Porque no hay otro sitio mejor, así de sencillo. Elcano es un centro deportivo y una escuela náutica de primera división igual que las personas que allí trabajan, desde Fernando o Lola en administración, al resto de marineros, personal de mantenimiento, limpieza y por supuesto los monitores. Nos hemos sentido muy bien acogidos estas cinco semanas. Dejo para el final el agradecer su tiempo y su atención a Roger Waggot, coordinador de actividades náuticas del ayuntamiento, que nos ha atendido en todo el proceso y ha estado siempre ahí cuando hemos necesitado su opinión y su consejo.

P.Usted que organiza este tipo de actividades por toda España, ¿cómo cree que quedamos en el ranking?

R.Las instalaciones deportivas y náuticas de Elcano, que son públicas, no tienen igual en ningún otro lugar de España. Por extensión, por calidad, por mantenimiento y por ubicación. Además, personalmente, yo en Elcano me siento como en mi propia casa, o más. Aprendí a navegar de adolescente, seguí ya de joven adulta cuando trabajaba de redactora en Diario de Cádiz y, más tarde, cuando la vida me alejó de Cádiz, realizaba todos los cursos de vela que me era posible en mis veranos en la ciudad. Y, como me gusta tanto, he organizado cada año viajes con grupos de clientes a Cádiz, cuya actividad principal es la vela. Semanas enteras de cursos de raquero, de catamarán... desde los inicios de Sporty People, allá por 2010. Ha habido mucho viento y muchas olas desde entonces. Ahora son mis tres hijos los que, verano tras verano, aprenden a navegar en Elcano, en ocasiones con los mismos profesores que lo hice yo. Es muy emocionante vivir esto.

P.¿Tenéis previsto realizarlo el próximo año?

R.Sí, efectivamente, queremos llevarlo a cabo de nuevo el año que viene, poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido de esta primera edición, incorporando por supuesto las sugerencias e ideas de los niños y sus familias, para, en 2025, poder ofrecerlo durante todo el verano, agosto incluido, y con muchas novedades

P.¿Cree que la promoción de la vela y otros deportes náuticos es una asignatura pendiente en Cádiz?

R.Creo que, desde hace ya bastantes años, se vienen realizado iniciativas municipales interesantísimas, como la vela escolar, la escuela de vela y la incorporación de nuevas y fascinantes disciplinas como es el foil en todas sus variedades, algo que sólo podemos disfrutar en Cádiz y, además a precios magníficos que permiten a la ciudadanía aprender y pasarlo bien sin dejarse un dineral. Es realmente loable la labor que desde el ayuntamiento, a través del Instituto Municipal del Deporte, y desde Elcano, se está haciendo. Y no solo las iniciativas, sino los espacios o el material. Las embarcaciones son de primera categoría e impecablemente mantenidas. Los monitores, además, merecen mención aparte, porque no sólo son expertos navegantes, sino unas excelentes personas que saben transmitir sus conocimientos y su pasión por los deportes náuticos, y tienen una paciencia y una 'mano' con los niños, como no he visto en otros sitios. (La información e inscripciones se pueden encontrar en www.CampamentoNauticoCadiz.com)