El calor dispara la presencia de especies marinas en Andalucía: así afectan las medusas 'huevo frito' y el peligroso dragón azul en nuestras playas

Andalucía ha encadenado uno de los veranos más sofocantes de los últimos años, con olas de calor sucesivas, noches tropicales en las que los termómetros no han bajado de los 25 ºC y un mar que ha registrado temperaturas excepcionalmente elevadas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha advertido de que este calentamiento sostenido no solo afecta al confort de los bañistas, sino también a los ecosistemas marinos, que reaccionan a las alteraciones del clima y de las corrientes.

El resultado se percibe estos días en las costas andaluzas: dos especies muy diferentes han ganado protagonismo, convirtiéndose en un fenómeno tan llamativo como preocupante. Por un lado, la llegada masiva de la conocida como medusa huevo frito, visible en grandes bancos en varias playas; por otro, la aparición del dragón azul, un pequeño pero venenoso molusco que ha obligado incluso al cierre de algunas zonas de baño.

La medusa 'huevo frito', inofensiva pero llamativa

Su nombre científico es Cotylorhiza tuberculata, aunque todo el mundo la conoce como medusa huevo frito por su forma redondeada con una protuberancia amarilla en el centro que recuerda a la yema. En los últimos días, han aparecido en distintas playas de Andalucía formando enormes enjambres, visibles incluso desde la orilla.

Lo cierto es que se trata de una menos peligrosa para los humanos. Sus picaduras son raras y, en caso de producirse, provocan únicamente una leve irritación o escozor pasajero. Lejos de ser un peligro, los expertos subrayan su papel positivo en el ecosistema: sirven de refugio a pequeños peces y forman parte de la cadena alimentaria marina.

Pese a ello, su abundancia causa impacto visual entre los bañistas, que tienden a alarmarse al ver tantas medusas flotando a su alrededor. La recomendación es mantener la calma, no retirarlas del agua y convivir con ellas como un elemento más del verano.

El dragón azul, pequeño pero venenoso

Muy distinta es la situación del dragón azul (Glaucus atlanticus), un nudibranquio de apenas 3 o 4 centímetros que ha sido avistado en varias playas andaluzas, entre ellas la de Santa Bárbara, en La Línea de la Concepción, donde se decretó el cierre temporal del baño tras detectar varios ejemplares.

Su apariencia es llamativa, con tonos azulados metálicos y una forma que recuerda a un dragón marino en miniatura. Pero bajo esa belleza se esconde un riesgo considerable: este animal se alimenta de medusas venenosas como la carabela portuguesa y es capaz de acumular sus toxinas, concentrándolas en sus tentáculos. Un simple contacto puede causar un dolor intenso, quemazón, inflamación e incluso reacciones alérgicas graves en personas sensibles.

Por eso, los expertos insisten en una regla clara: no tocar nunca al dragón azul y avisar de inmediato a socorristas o autoridades si se localiza un ejemplar.

¿Por qué sucede esto ahora?

Los biólogos marinos coinciden en que este fenómeno está directamente relacionado con las temperaturas anómalamente altas del mar este verano. El agua cálida favorece la proliferación de medusas como la huevo frito, que encuentran condiciones idóneas para multiplicarse en enjambres.

En paralelo, las alteraciones de las corrientes y el calentamiento global han propiciado que especies poco habituales en nuestras costas, como el dragón azul, se acerquen a la orilla. Lo que antes era un avistamiento excepcional se está convirtiendo en algo cada vez más frecuente, un recordatorio visible de cómo el cambio climático está modificando los equilibrios en el mar.

Qué hacer en caso de picadura

Ante la creciente presencia de estas especies, conviene saber cómo actuar si se produce un contacto accidental.

Medusa 'huevo frito':

Lavar la zona con agua de mar

Evitar frotar la piel

Aplicar frío local con compresas o bolsas de hielo envueltas en tela

El malestar suele desaparecer en pocas horas

Dragón azul:

Evitar cualquier manipulación del animal

Si hay contacto, lavar con agua salada o suero fisiológico (nunca agua dulce)

No rascar ni frotar la zona

Acudir a un centro de salud si el dolor es intenso, hay dificultad para respirar o aparecen reacciones alérgicas

El calor extremo ha convertido este verano en un escenario insólito en las playas andaluzas. La medusa huevo frito, inofensiva pero sorprendente, y el dragón azul, diminuto pero peligroso, son el reflejo visible de un mar que cambia con rapidez. La mejor receta para convivir con ellos: información, precaución y respeto al entorno marino.