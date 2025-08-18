Alerta en La Línea: el dragón azul obliga a cerrar la playa de Santa Bárbara

La popular y siempre ajetreada playa de Santa Bárbara en la localidad gaditana de la Línea de la Concepción vivió una jornada muy particular el pasado domingo. La aparición en sus aguas de seis dragones azules transformaron el idílico día de playa y acabó con el recinto cerrado debido a este peueño pero tóxico molusco marino. Esta fue la razón de que se izara la bandera roja y se prohibiera el baño.

Aunque a simple vista pueda parecer una criatura fascinante, con su intenso color azul metálico y sus apéndices en forma de alas, lo cierto es que el Glaucus atlanticus esconde un peligro real: se alimenta de medusas y carabelas portuguesas, acumulando en su propio cuerpo el veneno de sus presas.

Esto significa que, a pesar de medir apenas unos centímetros, puede provocar reacciones muy dolorosas en las personas que lo tocan. Los expertos explican que su contacto puede causar escozor, picor, enrojecimiento e incluso vómitos o reacciones alérgicas graves, especialmente en personas sensibles o niños pequeños.

En caso de contacto, la picadura del dragón azul puede resultar muy molesta. Entre los síntomas más habituales están el escozor intenso, enrojecimiento de la piel, aparición de ampollas, dolor localizado, náuseas e incluso vómitos. En personas sensibles o con alergias, la reacción puede ser más grave y derivar en dificultades respiratorias o mareos. El protocolo que recomiendan los especialistas es claro: no frotar la zona, lavar con agua salada o suero fisiológico (nunca agua dulce), retirar con pinzas cualquier resto adherido, aplicar frío local para aliviar la inflamación y, si los síntomas empeoran, acudir de inmediato a un centro sanitario.

Se trata de una especie pelágica, es decir, que vive flotando en mar abierto y llega arrastrada por las corrientes, lo que dificulta prever su aparición en las costas. Hace unas semanas ya se había registrado la presencia de ejemplares similares en Torreguadiaro, y también en playas de Canarias y Baleares.

La recomendación es clara: si te cruzas con uno, no lo toques bajo ningún concepto. Si alguien sufre una picadura, lo indicado es lavar la zona con agua salada o suero fisiológico —nunca con agua dulce—, aplicar frío para calmar la inflamación y acudir a un centro de salud si los síntomas persisten o se agravan.

De momento, los socorristas seguirán inspeccionando la playa de Santa Bárbara en busca de más ejemplares. Solo si se confirma que no hay riesgo se volverá a permitir el baño. Mientras tanto, la bandera roja seguirá ondeando como medida de prevención.

¿Qué es el dragón azul?