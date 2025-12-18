Un bombero advierte de los riesgos de la baliza V16: "No dejéis de llevar los triángulos en el coche"

En unos días, la baliza V16 conectada al coche será el dispositivo oficial autorizado para señalizar un vehículo accidentado o parado en la carretera. El objetivo es aumentar la seguridad vial y reducir los atropellos que se producen cuando los conductores bajan del coche para colocar los triángulos, hasta ahora obligatorios.

Sin embargo, el uso de esta nueva señal también puede conllevar otros riesgo. Un bombero profesional, Edi Díaz, lo ha hecho constar en uno de sus vídeos, donde acaba de actuar en un acccidente en una curva, con un vehículo volcado hacia el lateral. "¿Dime dónde pongo la baliza, qué hacemos con ella?", comenta recordando la dificultad para en este caso colocar el dispotivos obligatorio desde este enero por la DGT.

Y es que señala que "en un cambio de rasante, en una curva o con la luz del día" no se va a ver y opina que "o señalizamos bien 50 metros antes del coche o podemos tener un problema para que los demás vehículos puedan aminorar". "Como bombero no queremos sacar a nadie dentro de un vehiculo y esto (por la baliza) está bien como algo más, como una señal adicional , pero adicional", asegura en su opinión.

Los riesgos de los triángulos

Sin embargo, como aseguran desde la DGT, usar los triángulos también conlleva sus riesgos. De hecho, desde la Dirección General de Tráfico justifican como uno de los motivos del cambio que colocar los triángulos obligaba a salir del vehículo y exponerse al tráfico. La DGT ha detectado varios atropellos en esas maniobras y busca reducir ese riesgo.

Con este nuevo sistema, basta con sacar la baliza por la ventanilla, colocarla en el techo y activarla sin salir del vehículo. Además, su conectividad permite enviar automáticamente la ubicación del coche a la plataforma DGT 3.0, lo que facilita la gestión del tráfico y la detección de incidencias.

Según afirman, su luz es visible en un radio de un kilómetro y en un ángulo de 360 grados, incluso con baja luminosidad. La visibilidad puede reducirse, pero sigue siendo superior a la de los triángulos. Además, la señal llega digitalmente a la DGT.

Hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, conviven las soluciones tradicionales: triángulos, balizas V16 sin conexión o V16 conectadas.

Desde el 1 de enero de 2026, únicamente será legal utilizar una baliza V16 conectada homologada conforme a los requisitos que marca la DGT. Ni los triángulos ni las balizas V16 sin conectividad lo serán.

Esto quiere decir que, llegado el momento, los conductores deberán asegurarse de que el dispositivo que llevan es “conectado” y aparece en el listado oficial de homologados de la DGT.