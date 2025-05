Blanca García-Orea, nutricionista, advierte de los peligros de la canela: "Puede ser tóxica dependiendo del tipo"

La canela es una de las especias más usadas en todo el mundo, tiene usos variados, ya que hay quienes la usan en el café, en el té, en los postres, cereales y otros productos de consumo diario. Ese olor y sabor tan característico de la canela es irresistible para miles de personas a lo largo del mundo y por eso la convierte en una herramienta muy usada y versátil.

La nutricionista Blanca García-Orea, @blancanutri en Instagram, ha dado a conocer una información muy relevante respecto a la canela que no todo el mundo sabe. La experta habla de que en el mercado existen dos tipos de canelas:

La de Ceilán que procede de Sri Lanka y el sur de la India

ue procede de Sri Lanka y el sur de la India La Cassia que procede de China, Indonesia y Vietnam.

La que más se usa en Europa es la importada desde China, Indonesia y Vietnam, es decir, la Cassia, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos tipos de canela? ¿Existe una canela que sea mejor o más recomendable que la otra? Blanca García- Orea lo explica detalladamente en su post de Instagram.

Diferencias entre los dos tipos de canela

La experta en nutrición habla de que la diferencia entre los dos tipos de canela reside en la cantidad de cumarina que contienen cada una. "La cumarina es un compuesto cuyo olor recuerda a la vainilla, el problema es que es tóxico para el hígado en ciertas cantidades", especifica la nutricionista en su publicación en redes sociales.

La de Cassia es la que más cantidad de cumarina contiene.

La de Ceilán apenas contiene trazas de cumarina.

"La Unión Europea ha establecido unos niveles máximos de utilización directa de cumarina para aromatizar algunos productos (por ejemplo, postres, productos de panadería que contengan canela o cereales de desayuno, incluido muesli). Sin embargo, no se han establecido unos niveles máximos para la utilización de la canela.", escribe García- Orea.

¿Existe una cantidad específica de canela que se puede tomar en el día?

Según cuenta la experta en nutrición, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria establece que la cantidad máxima diaria que el organismo tolera de cumarina está situada en 0,1 mg por kilogramo de peso. Esta medida traducida al consumo de un adulto de aproximadamente 60 kg significa que podría consumir 6 mg diarios de cumarina, lo que equivaldría a unos 2 gramos de canela Cassia diarios, la mitad de una cucharadita pequeña.

En caso de usar la canela de Ceilán no hay restricción con la cantidad que se consume. Blanca García- Orea lanza un consejo a sus seguidores. "Si utilizas canela Cassia, mi consejo es que no la utilices a diario o que la tomes en poca cantidad. (No te preocupes porque en poca cantidad es segura)". En el post de Instagram, la joven hace una advertencia a los niños, las embarazadas o pacientes con insuficiencia hepática que lo ideal es que consuman la canela de Ceilán para que se eviten riesgos.

Para verificar que se trata de una canela procedente de Ceilán, en el envase debe ponerlo o también se puede identificar por la especia que es la Cinnamomum verum o zeylanicum.