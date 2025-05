Aurelio Rojas, cardiólogo, avisa de los errores más comunes al tomar Omega 3: "No basta con tomar cualquier suplemento"

El omega-3 es una de las grasas saludables que se necesitan a diario para poder fortalecer las neuronas y otras funciones importantes que se llevan a cabo en el cuerpo. Estos ácidos grasos son un tipo de grasa poliinsaturada y que ayudan a mantener en forma al corazón porque lo hace estar sano y además, lo protege de un accidente cerebrovascular. Para poder tener una función cognitiva adecuada es fundamental el uso de este tipo de grasa saludable, así lo han avalado muchos estudios médicos.

En un vídeo que ha subido Aurelio Rojas a Instagram, hace referencia a la importancia de consumir este tipo de suplementos, pero además advierte a los usuarios de los errores más comunes que se comenten cuando se toman. El experto en medicina y divulgador en redes sociales, no ha querido desaprovechar la oportunidad para enseñar a sus seguidores qué medidas deben tomar cuando ingieran este tipo de suplementos.

El organismo no es capaz de producir por sí mismo el omega-3 por eso, lo ideal, es buscarlo en los alimentos que sí que tienen una gran cantidad de estas grasas saludables que aportan muchos beneficios al cuerpo humano. Alimentos como el atún, el salmón, las sardinas, las semillas de chía, el aceite de oliva o algunos frutos secos como las nueces, son una fuente de alto valor de omega-3, por lo que su consumo está indicado.

Estos son los errores más comunes, según Aurelio Rojas

Muchas personas no saben que hay diferentes tipos principales que componen el omega-3 (ALA, EPA, AHA) y eligen un suplemento alimenticio sin mirar cuál es la cantidad que tiene de cada uno de ellos. "Asegúrate de que cada dosis aporte al menos 1.000 miligramos de EPA y DHA combinados para obtener efectos antiinflamatorios y cardiovasculares óptimos", afirma Aurelio Rojas en el vídeo de Instagram.

El médico hace referencia en el vídeo a la manera de ingerir este suplemento de omega-3, más bien, se refiere a que no aporta mucho si se toma en ayunas o con comidas que no tengan mucha grasa. La absorción de este suplemento se verá disminuida significativamente si se realiza de esta manera. No obstante, Rojas da la clave necesaria para sacarle el máximo partido a este suplemento de omega-3. "El Omega 3 es una grasa, ¡y necesita otras grasas saludables para ser absorbido correctamente! Tómalo con alimentos ricos en grasas saludables como aguacate, frutos secos o aceite de oliva."

Por último señala que hay que estar pendiente de que no se pierda la frescura ni la calidad del omega-3. "Los aceites de pescado pueden oxidarse y perder su efectividad. Si huele fuerte o te causa eructos desagradables, es probable que no sea fresco. ¡Verifica siempre las certificaciones de pureza y guarda las cápsulas en la nevera!". Estos consejos brindados por el cardiólogo son los fundamentales para obtener unos buenos resultados de la absorción del omega-3 en suplementos. "Para mejores resultados, divide la dosis diaria en mañana y noche para reducir inflamación y mejorar la función cardiovascular. Si es para dormir mejor, tómalo por la noche", afirma Rojas en el post de Instagram.