Ángel León, chef con Estrella Michelin, desvela los errores más comunes al hacer pescado: "No hay que secar el pescado con servilletas"

Ángel León es uno de los cocineros españoles más reconocidos a nivel nacional e internacional. El gaditano se ha convertido en el maestro del mar y es que toda su cocina se basa en productos marinos, desde peces hasta el plancton. El chef con varias estrellas Michelin ha compartido su sabiduría en un vídeo de TikTok en la cuenta de Oh'Gar Spain (@ohgar_spain) y ha explicado algunos de los errores más comunes que la mayoría de personas cometen cuando compran pescado.

La frescura del pescado y el sabor son principales a la hora de preparar un plato, por esto es tan importante seguir los consejos que brinda el conocido como El Chef del Mar para que las elaboraciones que se hagan en casa queden como en un restaurante. En la cuenta de TikTok donde aparece el vídeo grabado por Ángel León comparten mucha información con los seguidores acerca de utensilios de cocina y menaje.

Estos son los tres errores más comunes que se cometen con el pescado

Ángel León comienza el vídeo explicando que: "la más típica de todos nosotros, cuando vamos a comprar a un mercado, es que al llegar a casa, lo pasamos por el grifo de agua dulce. No. Esto no se puede hacer porque vamos a perder muchísimo sabor y sobre todo una baba que le sale al pescado, que es un protector que va a hacer que vuestro pescado pueda durar tres o cuatro días más fresco", apunta el chef. Esta capa viscosa que aparentemente no es agradable, es la que permite que el pescado pueda tener una vida útil mucho mayor.

El segundo error más común que se comete con el pescado fresco es secarlo con servilletas o paños. "No sequéis el pescado con un paño o con una servilleta, porque el pescado es agua", si se comete este error el material que se usa para secarlo se está llevando parte del jugo del pescado en cuestión y puede afectar también a la textura final, por lo que la elaboración no quedaría exactamente como debe.

Ángel León avisa a los consumidores de que no comentan otro de los errores más comunes: hacerles cortes al pescado. "Veo muchas veces por ahí que hay gente que coge el pescado y le hace incisuras y cortes para marcarlo en la brasa. Yo recomiendo que no lo hagáis porque ahí vais a perder jugo, sabor y agua. Por lo tanto, no marquéis los pescados antes de hacerlo en la brasa", explica el gaditano.

El Chef del Mar concluye su explicación acerca de los errores más comunes en el uso diario del pescado deseando que todos los usuarios que vean este vídeo puedan aplicar estos consejos en su día a día y así sacarle un mayor rendimiento a este producto tan preciado y que tan saludable es en una dieta equilibrada.