Roro enamora al chef gaditano Ángel León con un plato de atún rojo de Barbate que incorporará a su restaurante Aponiente

Ángel León conversa con la influencer Roro, en un momento del programa 'Next Level Chef'

La influencer Roro impresionó al mismo chef del mar, Ángel León, cocinando atún rojo en el último programa de 'Next Level Chef' de Telecinco. El cocinero gaditano visitó a los concursantes en una prueba de eliminación que consistía en hacer un plato con atún rojo de Barbate. Ángel León acabó llevándose ideas para Aponiente y sorprendido por el nivel de uno de los platos, el de la tiktokter de 22 años.

La creadora de contenido Rocío Bueno, con casi siete millones seguidores en TikTok y cerca de tres millones en Instagram, se hizo famosa por sus vídeos cocinando para su novio Pablo. Uno de los sellos distintivos de sus entradas era incluir las numerosas coletillas de "Hoy Pablo quería...". El ascenso meteórico de la joven no ha estado exento de polémica en redes, ya que se le calificó de tradwife (una contracción de traditional wife en inglés, que significa esposa tradicional). Un movimiento ultraconservador con peso en Estados Unidos que encierra de nuevo a la mujer dentro del hogar. A raíz de su irrupción, Roro fichó por una agencia especializada en influencers de alto nivel y ahora tiene un contenido más diversificado. Su fichaje por Telecinco para 'Next Level Chef' es un ejemplo más del alcance del fenómeno Roro.

El jerezano Ángel León quedó sorprendido por la serenidad y la capacidad de la influencer. De tal manera que, durante el proceso de elaboración de su plato, le preguntó directamente: "¿Dónde has aprendido a cocinar?". A lo que siguió comentándole que "te veo con una paz, con una tranquilidad que estoy flipando en colores". La parte del atún rojo de Barbate que cocinó Rocío Bueno fue el corazón de atún, una elección complicada, según el propio chef del mar. "Has cogido un corazón de atún, que se lo das a un cocinero profesional y se caga", aseguró.

Corazón de atún con ajoblanco, el plato de Roro que Ángel León introducirá en Aponiente

El momento decisivo de este programa emitido el pasado miércoles 12 de febrero llegó cuando Ángel León presentó los tres platos elaborados por los concursantes bajo su guía. A continuación, el jurado del programa prueba cada uno de ellos sin saber la autoría y delibera sobre cuál es el peor de todos para proceder a la expulsión. En este caso, corazón de atún con ajoblanco arrasó, conquistando a Ángel León y siendo calificado como de vanguardia por uno de los chefs del programa.

La receta triunfadora consiste en un ajoblanco como sopa con corazón de atún troceado. "En el centro tenéis algo que, no está escrito en los libros de cocina. pero es un marronazo. Y es el corazón de atún. Ya sabéis que se cura durante días", introduce León. La novedad es que para tratar este género de alta calidad solo había 45 minutos. "Me ha llamado la atención que esta persona ha cogido el corazón, contra pronóstico y los libros de cocina, y lo ha puesto crudo, lo ha aliñado y ahí tenéis un ajo blanco con corazón curado en soja", relató el chef del mar.

Cuando los tres componentes del jurado probaron el plato, se deshicieron en elogio después de la presentación previa de Ángel León. El jerezano confesó que esta idea la aplicará en su Aponiente, un restaurante que cuenta con tres Estrella Michelin: "¿Te digo la verdad? Yo voy a aprender hoy aquí, me lo voy a llevar". El chef del mar se maravilló con el plato de Roro y se imaginó "la idea del corazón en Cádiz en época de almadraba, en sala y aliñarlo delante del cliente". Uno de los puntos que vio clave es el uso de la soja, un paso que no había pensado: "La ha cogido muy rápido. Y siguió, deshaciéndose en elogios: "Esta persona ha sido inteligente, ha cogido las partes más nobles. El corazón, que no tenía fibra y ha cogido lo que tenía que coger".

Antes de irse, volvió a dejar claro que Aponiente tendrá este plato que le ha "robado el corazón": "¿Queréis saber de dónde me voy a llevar el corazón que me voy a llevar para Aponiente? Pues de Roro"