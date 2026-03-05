Andy Morales sufre un giro inesperado en su gira: cancela dos conciertos y está "preocupado"

El arranque de la nueva etapa musical de Andy Morales no está siendo como esperaba. El cantante gaditano, conocido durante años por formar parte del dúo Andy y Lucas, se ha visto obligado a cancelar dos conciertos de su gira en solitario, los previstos en Girona y Palma de Mallorca, en medio de dudas sobre la venta de entradas.

La noticia ha impactado entre los seguidores del artista, ya que esta gira supone el primer gran paso de Andy en solitario tras el final del proyecto que durante más de dos décadas mantuvo junto a Lucas González.

Al mismo tiempo, distintas informaciones apuntan a que el cantante estaría preocupado por la situación, especialmente por el ritmo al que se están vendiendo las entradas en algunas ciudades.

Cancelaciones en la gira y preocupación en su entorno

Las primeras señales de que el inicio del tour no estaba funcionando como se esperaba llegaron con la suspensión de los conciertos de Girona y Palma de Mallorca. Aunque no se han dado demasiados detalles oficiales, varias fuentes apuntan a la escasa venta de entradas como el principal motivo.

El periodista Darío del Alcázar, en el programa televisivo El Tiempo Justo de Telecinco, explicó algunos de los problemas que estaría atravesando la gira. Según señaló durante la emisión, "la gira de Andy está en números rojos, no vende entradas".

Durante su intervención también aseguró que el artista "está bastante preocupado" por el desarrollo de esta nueva etapa profesional.

Según añadió el propio periodista, Andy Morales habría recurrido incluso a personas del entorno de Lucas para buscar consejo. En la etapa de Andy y Lucas, la parte empresarial del proyecto estaba más vinculada a Lucas, lo que ahora obliga al cantante a gestionar su carrera en solitario desde una perspectiva muy diferente y con mucha más responsabilidad.

Granada, la primera prueba importante

A pesar de estas dificultades iniciales, la gira sigue adelante y tiene una parada clave este mismo fin de semana. El cantante actuará en Granada, donde está previsto uno de los primeros conciertos importantes de esta nueva etapa.

Sin embargo, según se comentó también en el citado programa, solo se habría vendido alrededor del 20% de las entradas para esta cita. Por lo que aún hay bastantes entradas disponibles para todos aquellos que quieran ver el estreno del artista en solitario.

La promotora de los conciertos habría trasladado que un espectáculo de estas características necesita al menos un 65% de ocupación para resultar rentable, una cifra que en algunos recintos todavía queda lejos de alcanzarse.

En varios casos, además, las ventas se estarían concentrando sobre todo en las experiencias Meet & Greet, que incluyen conocer a Andy antes del concierto y estar presente en la prueba de sonido, mientras que otras zonas del recinto presentan muchos asientos vacíos.

'Solo', el inicio de su nueva etapa musical

Toda esta situación coincide con el lanzamiento del nuevo material musical del artista. Andy presenta Solo, el último adelanto de su próximo álbum, que verá la luz este viernes y que da nombre también a su nuevo proyecto.

El tema, de sonido pop, refleja el momento personal que atraviesa el cantante tras iniciar su carrera en solitario. La canción transmite un mensaje de serenidad y agradecimiento por el camino recorrido durante todos estos años. Está compuesta por el artista gaditano Riki Rivera y producida por Juanma Leal. La canción plantea una idea clara: avanzar en solitario no significa hacerlo sin compañía, sino con todo lo aprendido durante el camino.

Las cifras de reproducción de este último single contrastan con las que tuvo con su primer lanzamiento Marioneta, al mes de dejar el grupo Andy y Lucas, y que lo llevó a debutar en solitario en El Hormiguero. Poco a poco la carrera del artista gaditano va cogiendo forma, aunque por el momento las cifras, más allá del primer impacto, no están siendo las deseadas.