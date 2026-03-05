Guía de la maternidad para la autónoma: Prestaciones, bonificaciones y derechos en 2026

Una madre trabaja con su hijo en el porteo

Ser madre y trabajadora por cuenta propia sigue siendo uno de los mayores retos de conciliación en España. Sin embargo, la normativa ha reforzado en los últimos años la protección de las autónomas, ampliando permisos, ayudas económicas y bonificaciones que buscan evitar que la maternidad suponga abandonar la actividad profesional.

En 2026, el sistema contempla 19 semanas de descanso, prestación del 100 % y ventajas fiscales que conviene conocer antes de planificar esta etapa. El aumento progresivo de mujeres dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha obligado a adaptar la legislación a una realidad cada vez más común: emprender y formar una familia al mismo tiempo.

Según explica Tania Pose, asociada de Aba Abogadas y experta en Derecho Laboral y Familia, "es importante conocer los derechos para poder planificar la actividad profesional sin renunciar a la protección económica".

Cuántas semanas de baja por maternidad corresponden en 2026

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2025, el permiso por nacimiento y cuidado del menor alcanza las 19 semanas también para las autónomas.

La distribución del descanso se organiza en varios tramos:

6 semanas obligatorias inmediatamente después del parto.

inmediatamente después del parto. 11 semanas voluntarias que pueden disfrutarse hasta que el bebé cumpla 12 meses.

que pueden disfrutarse hasta que el bebé cumpla 12 meses. 2 semanas adicionales, disponibles hasta que el menor cumpla 8 años y aplicables a nacimientos desde el 2 agosto de 2024.

El permiso puede disfrutarse a jornada completa o parcial, con una reducción mínima del 50 %, e incluso adelantarse hasta cuatro semanas antes del parto si existe indicación médica. Además, se reconoce en casos de adopción, acogimiento o guarda con fines adoptivos.

Requisitos y cuánto cobra una autónoma durante la baja

Para acceder a la prestación es necesario estar dada de alta en el RETA, encontrarse al corriente de pago y cumplir un periodo mínimo de cotización que varía según la edad.

La ayuda económica equivale al 100 % de la base reguladora, calculada a partir de la base de cotización del mes anterior al inicio del descanso. El pago lo realiza directamente el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Uno de los aspectos más relevantes es que no se paga cuota de autónomos durante la baja, ya que queda bonificada al 100 %. Además, estas prestaciones por nacimiento están exentas de IRPF desde 2018.

Si no se alcanza el periodo mínimo de cotización, existe una baja por maternidad no contributiva de 42 días naturales, ampliable en supuestos como familias numerosas, monoparentales o partos múltiples.

Bonificaciones clave para madres autónomas

El sistema incorpora incentivos pensados para facilitar la conciliación y la continuidad del negocio.

Destaca la bonificación del 100 % de la cuota durante 12 meses si la autónoma contrata a una persona para el cuidado de menores de hasta 12 años o familiares dependientes. También existe bonificación total en situaciones de riesgo durante el embarazo o la lactancia.

Tras la reincorporación, además, algunas comunidades autónomas han reforzado el apoyo económico. Es el caso de Andalucía, donde muchas trabajadoras pueden acogerse a la conocida "Cuota Cero", que permite no pagar cuota de autónomos durante el segundo año tras la maternidad si se cumplen los requisitos establecidos por la administración autonómica. Este incentivo busca facilitar una vuelta progresiva a la actividad y aliviar los gastos en una etapa especialmente sensible para el negocio.

Otro apoyo importante es la ayuda para la reincorporación tras la maternidad, que permite volver a la actividad con ventajas en la cotización sin esperar los plazos habituales exigidos en otras altas.

En casos de violencia de género, la trabajadora puede suspender temporalmente su actividad sin obligación de cotizar durante seis meses, periodo que además se considera cotizado.

Ayudas económicas y deducciones disponibles

Más allá de la prestación principal, las autónomas pueden acceder a distintas ayudas complementarias:

Prestación por parto múltiple , de pago único.

, de pago único. Ayuda de 1.000 euros por nacimiento en determinados supuestos familiares.

en determinados supuestos familiares. Deducción por maternidad en el IRPF de hasta 1.200 euros anuales por hijo menor de tres años, abonable también de forma anticipada (100 euros mensuales).

Asimismo, existe protección específica si la madre debe reducir su actividad para cuidar a un menor con cáncer u otra enfermedad grave, siempre que esté al corriente de pago.

Dudas frecuentes: facturación, sustituciones y derechos

Una de las preguntas más habituales es si se puede seguir trabajando durante la baja. La respuesta es no: la prestación exige suspender la actividad profesional, ya que continuar facturando puede implicar la pérdida del derecho.

Sí es posible, en cambio, contratar a una persona sustituta, con bonificaciones previstas para estos casos. Además, el periodo de descanso no hace perder antigüedad ni derechos, ya que se considera situación asimilada al alta.

La maternidad autónoma en 2026 cuenta con un respaldo legal más sólido: permiso ampliado, prestación completa, exención fiscal y múltiples incentivos. Conocer cada ayuda resulta clave para tomar decisiones sin poner en riesgo la estabilidad económica del negocio.