Cádiz se desmarca del hito andaluz de superar el número de autónomos al de parados

La comunidad andaluza ha conseguido cerrar el 2025 con un dato que no había conseguido hasta ahora en su mercado laboral. Por primera vez el número de trabajadores autónomos afiliados ha superado al de personas registradas en las listas del desempleo. Sin embargo, la provincia de Cádiz está muy lejos de lograrlo.

Andalucía registró durante el año 2025 un crecimiento de 8.961 autónomos más, quedando la cifra a final del año en 592.735 (+1,5%). A esto se suma que la región logró reducir sus cifras del paro en 51.782 personas durante los doce últimos meses, dejando diciembre un número de desempleados en la comunidad de 583.057. Esto significa que los trabajadores autónomos superan en 9.678 a los que buscan trabajo.

Si hacemos un paralelismo con la provincia gaditana, en Cádiz los autónomos crecieron en 245 durante 2025, cerrando el año en 67.553 personas, un 0,4% más. El número de desempleados descendió en 9.805 personas durante el año, cerrando en el mes de diciembre con 111.406 inscritos como demandantes de empleo. El número de parados supera al de autónomos por tanto en 43.853 personas.

A nivel nacional los autónomos superan con mucho la cifra de parados. 2025 terminó con 3,4 millones de trabajadores registrados como autónomos, mientras que las listas del paro ascendieron a 2,4 millones de personas. Hay un millón de diferencia entre uno y otro.

Si a nivel nacional y andaluz ganan los autónomos a los parados, al comparar con el resto de provincias andaluzas se hace aún más evidente la brecha gaditana. En la mayoría las personas autónomas superan a los registrados en el paro: Málaga tiene 142.716 autónomos por 109.875 parados (+32.841), Almería cuenta con 63.650 autónomos por 42.344 parados (+21.306), Jaén también registra un saldo positivo de 10.168 autónomos más, Córdoba de 5.629 y Granada de 4.775.

Solo tres provincias tienen un saldo negativo en esta comparativa. Huelva tiene 748 autónomos menos que parados, siendo la única provincia que terminó 2025 con un número menor de personas autónomas de las que comenzaron el año. Sevilla cuenta con 20.439 autónomos menos que parados y Cádiz, como hemos mencionado, duplica esta cifra con 43.853 desempleados más que el número de autónomos.

Evolución de los autónomos gaditanos en 2025

La subida del número de registrados como personas autónomas en 2025 en la provincia gaditana tiene claro protagonismo femenino. Crecieron en 363 el número de autónomas durante el año completo, mientras que en el caso de los varones descendieron en 118, aunque en términos absolutos siguen siendo ellos mayoría: 42.154 hombres por 25.399 mujeres.

En cuanto a sectores, destaca la caída del comercio, que continúa siendo el colectivo mayoritario con 17.832 personas, aunque con 448 menos que en 2024, un -2,5%. También retrocede el número de autónomos en el transporte con 3.667 personas, 156 menos (-4,1%); en las actividades administrativas (65 menos para quedar en 2.620); y una leve caída en la hostelería (14 menos, quedando 8.128 autónomos a final de año).

Los sectores en los que más suben los autónomos gaditanos son en actividades profesionales, científicas y técnicas con un alza de 199 personas quedando en 5.943; en la construcción con un incremento de 166 (son ahora 6.609 personas); y en educación con 131 más (2.332). Destacan también las subidas en actividades sanitarias, las relacionadas con la información y la comunicación, así como las inmobiliarias, con ascensos de 95, 93 y 72 más respectivamente.

Valoración de Rafael Amor

Sobre el descenso en el sector del comercio, general en toda Andalucía, el presidente de ATA a nivel regional ha destacado que “en estas fechas de regalos y mucha actividad recordamos siempre que el pequeño comercio da vida a nuestras calles y municipios y que si no queremos ver cómo se destruye empleo y servicios de cercanía lo mejor siempre es apoyarse en el pequeño comercio”, ha declarado Rafael Amor.

El representante de los autónomos andaluces ha subrayado sobre el hito de que los autónomos de la comunidad superen por primera vez a los parados, que "para seguir con este empuje necesitamos apoyo desde el Gobierno central. Teníamos muchas promesas sobre la mesa especialmente en lo que concierne a Seguridad Social pero no se ha mejorado nada. Todo lo contrario, 2025 ha sido un año de incremento de carga impositiva e incertidumbre y que ha conseguido cabrear a los autónomos. Si no hay cambios radicales 2026 llegará con más incertidumbre”, ha añadido Amor.