La reacción de Candela Márquez al nuevo romance de Alejandro Sanz con Stephanie Cayo

El beso en público entre Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la crónica social reciente. Lo que comenzó como un gesto espontáneo durante un concierto terminó transformándose en una auténtica revolución mediática tras viralizarse las imágenes en redes sociales y ocupar titulares en prensa y televisión apenas unas horas después.

El vídeo, grabado por asistentes al espectáculo, muestra al cantante madrileño besando a la intérprete en pleno directo, un instante que confirmó los rumores sobre la cercanía entre ambos. La escena se difundió a gran velocidad en plataformas digitales, generando miles de reacciones y situando nuevamente la vida personal del artista en el centro de la conversación pública.

Un beso viral

La repercusión del beso fue inmediata. Las imágenes comenzaron a circular masivamente y pronto dieron el salto a programas televisivos y medios especializados, donde se interpretaron como la confirmación oficial de una nueva ilusión sentimental para el músico.

Más allá del gesto romántico, lo que llamó la atención fue la naturalidad del momento. Después de ver cómo ese momento tan íntimo era compartido por millones de personas en todo el mundo, tanto el cantante como la actriz no han querido hacer declaraciones a la prensa, y por el momento se mantienen al margen. No existe ninguna confirmación de que esté empezando una relación aunque todo apunta a ello.

La reacción de Candela Márquez tras la viralización

Tras la difusión del vídeo comenzaron a surgir informaciones sobre cómo habría encajado la noticia Candela Márquez, última pareja conocida del cantante. La reacción fue desvelada en el programa El tiempo justo, donde la periodista Leticia Requejo aportó detalles sobre el estado emocional de la actriz.

Según explicó en el plató, Márquez conocía desde hacía tiempo a la actriz peruana. "Candela conocía perfectamente a esta chica como una amiga de Alejandro Sanz", aseguró la periodista, un dato que habría hecho mayor la sorpresa al ver la evolución de esa relación.

Siempre según la información trasladada en el espacio televisivo, la noticia "la ha sorprendido" y "no le ha sentado muy bien", especialmente por la rapidez con la que el artista habría vuelto a ilusionarse sentimentalmente tras la ruptura.

La ilusión de Alejandro Sanz apenas unos meses desde su ruptura

El pasado mes de diciembre fue cuando la pareja formada por el cantante madrileño y la actriz Candela Márquez ponía su punto y final tras un año de romance. La separación se produjo de forma discreta y sin polémicas públicas, aunque ahora algunos detalles adquieren un nuevo significado.

Ninguno quiso hacer declaraciones a los medios acerca de cuáles fueron los motivos que les llevaron a separar sus caminos, pero ha resultado sorprendente lo rápido que ha podido olvidar el Hijo Adoptivo de Cádiz a la que fuera su pareja. Stephanie Cayo era una amiga del cantante y parece que en estos dos meses de soltería han dado un paso más en su relación y la amistad parece haberse transformado en amor.