Jesulín de Ubrique uno de los fichajes estrellas de la nueva edición de 'Tu cara me suena'

Jesulín de Ubrique vuelve a los platós, después de su participación en El Desafío, el que fuera torero, ha decidido sumarse a la nueva edición de Tu cara me suena. Uno de los formatos más seguidos de Antena 3, donde los concursantes tienen la oportunidad de tranformarse en artistas y demostrar su talento para la canción. Su incorporación supone uno de los nombres más llamativos del nuevo casting y confirma la apuesta del programa por perfiles populares capaces de conectar con varias generaciones.

El regreso televisivo del gaditano no ha pasado desapercibido. Tras años centrado principalmente en su vida personal y apariciones puntuales, Jesulín vuelve a un gran formato de entretenimiento en horario de máxima audiencia, algo que refuerza su papel como rostro mediático más allá del mundo del toro.

Un fichaje sorpresa para revitalizar el concurso

La elección de Jesulín responde a la estrategia habitual del programa: combinar cantantes profesionales con perfiles inesperados. Este tipo de perfil inesperado suele causar sensación, edición tras edición y esta mezcla ha demostrado funcionar gracias al componente de sorpresa y espectáculo que aportan concursantes alejados del ámbito musical.

No es la primera vez que el gaditano se pone delante de un micrófono y es que en 1996, el torero de Ubrique debutó como cantante con su canción Toda en el Festival de la Canción de Benidorm. Este hito llevó a Jesús Janeiro a ser aún más popular de lo que ya era en la década de los 90.

Jesús Janeiro, tendrá que enfrentarse cada semana a imitaciones de artistas muy distintos, trabajando la voz, la interpretación y la puesta en escena. Un desafío que exige disciplina y capacidad de adaptación, cualidades que ya mostró durante su paso por otros concursos televisivos y que ahora volverán a ponerse a prueba ante millones de espectadores.

Además, su participación llega en un momento inesperado ya que su mujer está participando en El Desafío y él prefiere mantenerse lejos del foco público. No obstante, la cadena apuesta por tener a celebrities entre sus concursantes para poder conectar con todo tipo de público, algo que el nombre de Jesulín consigue con facilidad por su trayectoria pública.

Un casting variado con caras conocidas

La nueva edición de Tu cara me suena contará con un elenco variado en el que coincidirán cantantes, actores, además de celebrities. La intención del programa es mantener el equilibrio entre talento vocal y capacidad interpretativa, dos elementos clave para el éxito del formato.

Entre los participantes confirmados destacan Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado, un grupo que refleja la apuesta del programa por mezclar perfiles consolidados con nuevos rostros del panorama artístico.

La presencia de Jesulín introduce, además, un componente imprevisible que suele convertirse en uno de los grandes atractivos del concurso: ver cómo alguien ajeno al mundo musical logra sorprender al público con actuaciones inesperadas.

De los ruedos al entretenimiento televisivo

La relación de Jesulín con la televisión no es nueva. A lo largo de los años ha participado en entrevistas, especiales y programas de entretenimiento que han consolidado su perfil como personaje popular dentro del panorama mediático español.

Su paso previo por El Desafío ya mostró una faceta más cercana y competitiva, alejada de la imagen tradicional asociada a su pasado taurino. Ahora, en Tu cara me suena, tendrá la oportunidad de explorar su lado más artístico y desenfadado, algo que genera expectación entre seguidores y curiosos.

El programa, que continúa siendo uno de los grandes éxitos de Antena 3, mantiene así su fórmula: humor, música en directo y personajes capaces de reinventarse frente a las cámaras. Con Jesulín de Ubrique como uno de sus fichajes estrella, la nueva edición arranca con un ingrediente clave para cualquier estreno televisivo: la expectación del público.