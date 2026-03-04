Una divulgadora astronómica explica cómo será el eclipse solar en Cádiz de 2026: "Habrá un 92% de totalidad"

El verano de 2026 dejará una cita poco habitual en el cielo de la provincia. El próximo 12 de agosto, Cádiz podrá observar un eclipse solar parcial que llegará a ocultar casi por completo el Sol durante el atardecer. No será un eclipse total, pero sí lo suficientemente llamativo como para que el cambio de luz resulte evidente incluso para quienes no siguen la astronomía.

La divulgadora científica Heike Mai, CEO de Llévame a las Estrellas y embajadora de los eclipses Starlight, explica que este fenómeno servirá como antesala del gran eclipse total previsto para 2027. "Se va a notar que la luz baja y el ambiente cambia, aunque no llegue a hacerse de noche", resume.

Un eclipse visible al atardecer en Cádiz

El eclipse comenzará en Cádiz alrededor de las 19:43 horas, cuando la Luna empiece a colocarse delante del Sol. A partir de ese momento la ocultación avanzará poco a poco hasta alcanzar su punto máximo a las 20:39 horas.

Datos acerca del eclipse solar parcial en Cádiz 2026 / Xavier M. Jubier

En ese instante el Sol estará cubierto casi un 93%, una cifra alta dentro de los eclipses parciales. La escena coincidirá además con el final del día, ya que el atardecer será a las 21:20 horas, y el fenómeno terminará sobre las 21:31 horas, con el astro prácticamente ocultándose en el horizonte.

La coincidencia con el ocaso hará que la percepción visual sea más llamativa, aunque también obliga a elegir bien desde dónde observarlo.

Casi total, pero no lo suficiente para oscurecer el cielo

Una de las dudas más habituales es si el eclipse llegará a oscurecer completamente el ambiente. La respuesta es no.

Heike Mai insiste en que existe una diferencia clara entre un eclipse parcial y uno total. "Solo cuando el Sol queda cubierto al cien por cien aparece la corona solar y el día se convierte en noche", explica.

Aunque el porcentaje supere el 90%, seguirá habiendo luz solar directa. El cielo se verá más tenue y las sombras cambiarán, pero no aparecerán estrellas ni se producirá el efecto nocturno que sí caracteriza a los eclipses totales.

Elegir bien el sitio será clave en Cádiz

Al producirse a última hora de la tarde, la altura del Sol será muy baja. Por eso, no cualquier lugar servirá para verlo.

La recomendación principal es buscar zonas abiertas hacia el oeste, sin obstáculos. Espacios como La Caleta, el entorno del Castillo de San Sebastián o tramos despejados del paseo marítimo ofrecen buenas condiciones para seguir el fenómeno.

En cambio, calles estrechas del casco histórico o zonas con edificios altos pueden impedir la visibilidad justo en el momento de mayor ocultación. "Si tienes un monte, un edificio o un cabo delante, puedes perderte el eclipse sin darte cuenta", advierte la divulgadora.

Un primer paso antes del gran eclipse de 2027

El eclipse parcial de 2026 forma parte de una serie poco frecuente de fenómenos solares visibles desde España en pocos años. Para Mai, este evento tiene también un valor pedagógico: permitirá familiarizarse con la observación segura del Sol y despertar el interés por la astronomía.

Será, en cierto modo, un ensayo general. Un anticipo tranquilo antes del eclipse total que sí convertirá a la provincia en uno de los puntos más buscados para mirar al cielo en 2027. Mientras tanto, el próximo agosto dejará una escena poco habitual: un atardecer gaditano con el Sol casi desapareciendo antes de tiempo.