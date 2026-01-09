Eclipse solar en Cádiz en 2026: cuándo y cómo verlo

Cádiz volverá a mirar al cielo en el verano de 2026 con un fenómeno astronómico poco habitual. El 12 de agosto, la provincia será uno de los puntos privilegiados para observar un eclipse solar de gran magnitud, un espectáculo que, aunque no será total en territorio gaditano, sí permitirá ver cómo la Luna oculta más del 90 % del Sol justo antes del atardecer.

Se trata del eclipse total de Sol que cruzará España de oeste a este, pero cuya franja de totalidad quedará algo más al norte. Aun así, Cádiz disfrutará de una de las mejores vistas del eclipse parcial en el sur de Europa, con una combinación difícil de repetir: Sol bajo, horizonte marino y luz cambiante en pleno verano.

Un eclipse muy especial para la provincia

Según los datos oficiales, en Cádiz el eclipse alcanzará una ocultación aproximada del 93%, una cifra muy elevada que hará que el cambio de luz sea evidente durante varios minutos. No llegará a hacerse de noche, pero el ambiente se oscurecerá de forma notable, con temperaturas que pueden descender ligeramente y una sensación visual poco común.

Este tipo de eclipses no son frecuentes en Andalucía, lo que convierte la cita del 12 de agosto de 2026 en un evento marcado en en el calendario para aficionados a la astronomía y también para quienes simplemente quieran disfrutar de una imagen espectacular desde la costa.

Eclipse de sol en Cádiz el 12 de agosto de 2026 / Observatorio Astronçomico Nacional- IGN

Horarios clave del eclipse en Cádiz

El fenómeno se desarrollará a última hora de la tarde, coincidiendo con la puesta de sol. Estos son los momentos más importantes a tener en cuenta:

Inicio del eclipse parcial : alrededor de las 19:43 horas .

: alrededor de las . Máximo del eclipse : sobre las 20:38 horas , cuando la Luna cubrirá más del 93 % del disco solar.

: sobre las , cuando la Luna cubrirá más del 93 % del disco solar. Final del eclipse: en torno a las 21:16 horas, prácticamente al mismo tiempo que el Sol se oculta en el horizonte.

El hecho de que el eclipse se produzca con el Sol tan bajo hará imprescindible buscar zonas con vistas despejadas hacia el oeste para no perder detalle.

Dónde verlo para no perderse nada

La propia geografía de Cádiz juega a favor. La orientación atlántica permite seguir el eclipse casi hasta el último momento. Las playas abiertas al oeste, como La Caleta o La Victoria, serán algunos de los puntos más buscados, al igual que paseos marítimos y miradores sin edificios que bloqueen la vista.

También será una buena opción situarse en zonas elevadas o espacios amplios donde poder observar el cielo con comodidad y seguridad.

Precauciones imprescindibles

Aunque el Sol esté casi cubierto, nunca debe mirarse directamente sin protección adecuada. Para observar el eclipse con seguridad es imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses o sistemas de observación indirecta. Ni gafas de sol convencionales ni filtros caseros protegen la vista.