La borrasca Goretti ya se deja sentir: Aemet aclara cómo afectará a Cádiz

El tiempo no da tregua, hace unos días se despedía la borrasca Francis y tan solo ha habido unos pocos días de sol cuando de nuevo vuelve a aparecer una borrasca que nubla los cielos gaditanos, se trata de la borrasca Goretti. Este fenómeno afectará al norte de Europa principalmente, en concreto a Francia y Reino Unido, pero también se dejará sentir en el sur de España.

Para esta jornada de viernes 9 de enero se espera que el cielo esté completamente cubierto en Cádiz capital, hay probabilidad de precipitación a lo largo del día sobre todo concentradas entre las 12:00 y las 18:00 horas, según confirma Aemet y las temperaturas ascienden levemente tanto las mínimas como las máximas, con respecto a los días previos. En el resto de la provincia de Cádiz, el tiempo será similiar aunque en cada zona puede haber modificadciones dependiendo del viento.

Borrasca Goretti en la provincia de Cádiz

En la Bahía de Cádiz, localidades como El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota y San Fernando tienen cielos completamente nublados durante todo el día y una gran posibilidad de lluvias leves en el tramo entre las 12:00 y las 18:00 horas. Las temepraturas rondarán entre los 8ºC y los 10ºC, las mínimas y la máxima es común a todos los municipios con 16ºC.

En Jerez de la Frontera se espera que las nubes cubran el cielo durante toda la jornada de este viernes 9 de enero, la proabiblidad de precipitación es de un 75% en el tramo de las 12:00 y las 18:00 desapareciendo a partir de esa hora. Respecto a la temperatura, la mínima es de 5ºC y la máxima de 16ºC.

En los municipios de la Sierra de Cádiz se espera que la lluvia haga acto de presencia a partir del mediodía, la probabilidad de precipitación en Grazalema o Ubrique es del 100% y a partir de las 18:00 hasta la media noche se espera que la niebla sea la principal protagonista aunque exista también la posibilidad de que vuelva a llover a lo largo de la tarde de manera leve. La temperatura se sitúa entre los 3ºC de mínima y los 12ºC de máxima.

El tiempo para el fin de semana

Durante el fin de semana se espera que el cielo esté despejado y el sol brille en toda la provincia de Cádiz, así lo ha confirmado Aemet. Durante la jornada del sábado es probable que haya sol y nubes en gran parte de la provincia y se podrán hacer planes que no incluyan un paraguas, eso sí, hay que tener en cuenta que las temperaturas descienden levemente, sobre todo la mínima es la más reseñable para el sábado que baja de los 11 de grados del viernes hasta los 9ºC. La máxima se queda en los 15ºC en Cádiz capital.

El domingo se espera que el día esté más despejado y el sol brille con fuerza al menos en Cádiz capital. La temperatura mínima sigue en descenso y se queda en los 8ºC y la máxima se mantienen estable.

En la Bahía de Cádiz se esperan jornadas de sol y nube en poblaciones como El Puerto de Santa María, San Fernando, Puerto Real o Rota y las temperaturas se mantienen prácticamente como en la jornada del viernes aunque con un leve descenso de la mínima; el domingo el sol estará presente en todos estos municipios gaditanos, aunque hará más frío.

Jerez de la Frontera se prepara para un fin de semana alejado de la lluvia pero con cielos parcialmente cubiertos, habrá sol y nubes durante toda la joranda y la temperatura irá en descenso conforme avancen los días de descanso. Para el sábado y el domingo, se esperan de mínimas 5ºC y 4ºC, respectivamente, en cambio la máxima se mantiene estable en 15ºC.

En la Sierra de Cádiz el sol será el gran protagonista del fin de semana, las temperaturas se mantienen estables en municipios como Setenil de las Bodegas, Grazalema y Ubrique.