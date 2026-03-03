La Seguridad Social confirma la ampliación de las bajas de paternidad: así quedan los nuevos permisos en 2026

Una madre lee un libro con su hijo

La conciliación familiar sigue siendo una de las principales preocupaciones de muchas familias. Poder pasar más tiempo con un recién nacido durante sus primeros meses no solo facilita la organización en casa, sino que también refuerza el vínculo afectivo y el desarrollo emocional del bebé, algo que especialistas consideran clave durante el primer año de vida.

Ahora, la Seguridad Social ha confirmado una ampliación progresiva de los permisos por nacimiento que cambiará la duración de las bajas desde 2024 y, especialmente, a partir de 2026.

La medida llega a través del Real Decreto-ley 9/2025, que introduce más semanas de descanso y una distribución más flexible para adaptarse a las necesidades reales de las familias.

Cuántas semanas de baja corresponden ahora

El cambio no se aplica de golpe, sino en varias fases según la fecha de nacimiento o adopción del menor.

Actualmente, el permiso evoluciona así:

Hasta agosto de 2024:

16 semanas por progenitor.

26 semanas en familias monoparentales.

Entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2025:

18 semanas por progenitor.

30 semanas en monoparentalidad.

A partir del 31 de julio de 2025:

19 semanas por progenitor.

32 semanas para familias monoparentales.

Esta ampliación convierte el permiso español en uno de los más largos dentro del entorno europeo y responde a una demanda social creciente vinculada al cuidado temprano.

Cómo se reparten las nuevas semanas

La estructura del permiso mantiene una parte obligatoria y otra flexible. Las 6 primeras semanas siguen siendo obligatorias e ininterrumpidas tras el nacimiento, garantizando la recuperación y la atención inmediata al bebé.

Después, las semanas restantes podrán organizarse de forma más adaptable:

Hasta los 12 meses del menor:

11 semanas adicionales (22 en monoparentalidad).

Hasta que el niño cumpla 8 años:

2 semanas extra.

4 semanas en familias monoparentales.

Este sistema permite reservar días para momentos especialmente delicados, como la incorporación laboral o el inicio de la escuela infantil.

Ampliaciones adicionales que también suman días

La normativa mantiene otros incrementos que muchas familias desconocen y que pueden aumentar todavía más la duración del permiso:

1 semana adicional por cada hijo en partos múltiples.

1 semana extra si el menor tiene discapacidad.

Hasta 13 semanas más en caso de hospitalización del recién nacido.

Estas situaciones se añaden al permiso base y deben solicitarse junto a la prestación correspondiente.

Cuándo se pueden reclamar las semanas extra

Uno de los aspectos que más dudas genera es la fecha de solicitud. No todas las ampliaciones pueden pedirse inmediatamente.

Los nacimientos producidos entre agosto de 2024 y julio de 2025 podrán solicitar las semanas adicionales desde el 1 de enero de 2026 .

podrán solicitar las semanas adicionales . Para nacimientos posteriores al 31 de julio de 2025, el derecho podrá gestionarse una vez reconocido el permiso dentro del nuevo sistema.

Conviene revisar cada caso en la sede electrónica de la Seguridad Social para evitar perder días que ya están reconocidos por ley.

Mayor cuidado de la infancia

Estas ampliaciones de maternidad y paternidad buscan que los progenitores puedan conciliar de una mejor manera la llegada al mundo de un hijo sin perder las oportunidades laborales. Se pretende que puedan disfrutar de más tiempo cuidando al bebé para proteger de esta manera tanto al recién nacido, como a los padres.

Esto permite reducir la presión en los primeros meses de crianza y facilitar una conciliación que sigue siendo complicada para muchas familias trabajadoras.

Quienes hayan tenido hijos en los últimos años y a partir de este momento, podrán ver reforzado el sistema de conciliación, algo inexplicable hace años donde el padre, por ejemplo, tan sólo tenía 15 días tras el nacimiento del menor para poder permanecer en casa al cuidado de su familia.