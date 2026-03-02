La nueva ilusión de Alejandro Sanz: quién es la actriz Stephanie Cayo

La vida personal de Alejandro Sanz vuelve a despertar interés entre sus seguidores. El Hijo Adoptivo de Cádiz ha sido visto junto a la actriz peruana Stephanie Cayo en unas imágenes que han corrido como la pólvora en redes sociales y que apuntan a una posible nueva ilusión en la vida del artista, meses después de su última ruptura conocida.

Todo ocurrió durante el segundo y último concierto ofrecido por el músico en el Estadio Nacional de Lima (Perú). Al terminar el espectáculo y cuando el público aún seguía ovacionando, la actriz salió desde el backstage y ambos se fundieron en un abrazo largo, espontáneo y muy significativo, una escena que muchos asistentes grabaron con sus teléfonos.

El gesto que hizo saltar todas las alarmas

No fue un saludo rápido ni protocolario. El abrazo se prolongó varios segundos y estuvo acompañado de sonrisas y gestos de evidente complicidad, suficientes para que las redes comenzaran a hablar de algo más que amistad.

Según ha publicado la revista ¡HOLA!, la relación todavía no estaría definida y ambos "se están conociendo" en el plano romántico, una etapa inicial marcada por la discreción y sin intención, por ahora, de oficializar nada públicamente.

Las imágenes, difundidas pocas horas después en la que aparecen besándose, generaron miles de comentarios de seguidores que celebraban ver al artista en un momento aparentemente más sereno y feliz.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo / @instarandula

Stephanie Cayo: actriz, cantante y rostro internacional

El interés mediático también ha puesto el foco en Stephanie Cayo, una intérprete peruana con una sólida trayectoria en televisión y cine. Nacida en Lima, comenzó muy joven en producciones locales hasta convertirse en uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento latinoamericano.

Con el tiempo amplió su carrera hacia proyectos internacionales y plataformas digitales, consolidando una imagen ligada a producciones románticas y comedias que le dieron proyección fuera de su país.

En España su nombre ya resultaba familiar, especialmente tras su relación sentimental con el actor Maxi Iglesias, etapa que la acercó al público español y a la prensa social nacional.

Quienes siguen su trayectoria destacan su perfil discreto y alejado de polémicas, algo que contrasta con la constante exposición mediática que rodea a Alejandro Sanz desde hace décadas.

Una presencia habitual durante la gira

La actriz ha acompañado al cantante en varias paradas de su gira latinoamericana, siendo vista en conciertos y zonas próximas al equipo del artista. Esa presencia repetida fue lo que empezó a llamar la atención de fans y medios especializados semanas antes de que aparecieran las imágenes del abrazo.

Aunque ninguno de los protagonistas ha hecho declaraciones, la naturalidad con la que se muestran juntos ha alimentado la idea de que ambos atraviesan un momento personal especial.

Algunos seguidores incluso han señalado publicaciones recientes del cantante en redes sociales, donde comparte mensajes sobre los nuevos comienzos y las segundas oportunidades, interpretándolos como reflejo de su situación actual.

Una etapa más luminosa para Alejandro Sanz

Tras meses marcados por cambios personales, después de su ruptura con Candela Márquez, el artista parece vivir ahora una fase más tranquila. Sobre el escenario mantiene la intensidad que lo caracteriza, mientras fuera de él parece haber encontrado de nuevo el amor y la ilusión con Stephanie Cayo.

Por ahora todo se mueve en el terreno de la discreción, pero el abrazo vivido en Lima y unas imágenes que confirman que hubo un beso entre ellos han bastado para hacerse virales en redes sociales.

Porque, sin confirmaciones oficiales y sin declaraciones públicas, hay gestos que dicen más que cualquier comunicado: y este, para muchos, suena claramente a ilusión recién estrenada