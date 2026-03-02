Del alquiler a los gastos veterinarios: Estas son todas las deducciones que puedes aplicar en la Declaración de la Renta 2026

Una persona, realizando la Declaración de la Renta desde su ordenador

La Declaración de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, llega con un amplio catálogo de deducciones autonómicas en Andalucía que muchos contribuyentes todavía desconocen. Revisarlas con calma antes de confirmar el borrador puede marcar la diferencia entre pagar más de lo esperado o recibir una devolución mayor.

Desde el alquiler de vivienda hasta los nuevos incentivos por gastos veterinarios o actividad deportiva, la comunidad mantiene una batería de ayudas pensadas para aliviar la factura fiscal.

Cada campaña deja la misma conclusión entre asesores fiscales: buena parte de los contribuyentes pierde dinero simplemente por no revisar todas las deducciones disponibles.

Vivienda y alquiler: uno de los mayores ahorros posibles

La vivienda vuelve a concentrar algunas de las deducciones más relevantes del tramo autonómico del IRPF.

Quienes vivan de alquiler pueden aplicar una deducción del 15% de las cantidades abonadas, con un límite general de 1.200 euros anuales, ampliable hasta 1.500 euros en determinados supuestos. Está dirigida principalmente a menores de 35 años, mayores de 65 o personas en situaciones específicas como víctimas de violencia de género.

También se mantiene la deducción para jóvenes que inviertan en vivienda protegida, con un porcentaje del 6% sobre las cantidades destinadas a su adquisición.

Nacimientos, adopciones y familias numerosas

El bloque familiar mantiene varias deducciones ya consolidadas en Andalucía. El nacimiento o adopción de un hijo permite aplicar una deducción de 200 euros, cantidad que puede elevarse hasta 400 euros en municipios pequeños, una medida pensada para combatir la despoblación. A ello se suma una ayuda de 600 euros por adopción internacional.

Las familias monoparentales pueden beneficiarse de 100 euros adicionales, mientras que las familias numerosas cuentan con una reducción de 200 euros en categoría general y 400 euros en categoría especial.

Educación y formación

Los andaluces también podrán ahorrar algo de dinero con algunos de los gastos educativos de sus hijos. Las familias pueden deducirse el 15% de los gastos en enseñanza extraescolar, como clases de idiomas o informática, con un máximo de 150 euros por hijo. Aunque la cantidad no es elevada, supone un alivio añadido en un contexto de aumento del coste escolar.

Los especialistas recomiendan conservar siempre facturas y justificantes, ya que Hacienda puede requerirlos posteriormente.

Novedades en la renta 2026

Entre las principales novedades destacan deducciones vinculadas al bienestar personal y animal.

Por primera vez se podrán deducir el 30% de los gastos veterinarios, hasta un máximo de 100 euros, siempre que la mascota esté correctamente identificada y registrada. La medida busca fomentar la tenencia responsable de animales.

También se incorpora una deducción del 15% en gastos deportivos, incluyendo cuotas de gimnasio o actividades físicas, con el objetivo de incentivar hábitos saludables. A estas medidas se suma una deducción específica destinada a personas celíacas, 100 euros, pensada para compensar el mayor coste de los productos sin gluten.

Otras deducciones que conviene revisar antes de presentar la renta

El sistema autonómico incluye además beneficios fiscales dirigidos a personas con discapacidad, situaciones familiares especiales o determinadas circunstancias personales.

Aunque muchas aparecen ya reflejadas en el borrador, los expertos insisten en revisar todos los apartados porque no siempre se aplican automáticamente.

La clave final: revisar antes de confirmar

Confirmar el borrador sin comprobar las deducciones sigue siendo uno de los errores más frecuentes cada campaña. Dedicar unos minutos a revisar los datos fiscales puede traducirse en cientos de euros de diferencia en el resultado final.

Las deducciones autonómicas, menos conocidas que las estatales, se han convertido en una herramienta cada vez más importante para ajustar la declaración y aprovechar todas las ventajas fiscales disponibles en Andalucía.