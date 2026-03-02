Casas y pisos en Cádiz con vistas al mar por menos de 180.000 euros

Encontrar una vivienda cerca del mar en la provincia de Cádiz por un precio asequible se ha convertido en una tarea cada vez más complicada. El encarecimiento del mercado inmobiliario ha disparado los precios en muchas zonas costeras, dejando fuera a numerosos compradores que buscan una primera residencia o una segunda casa junto a la playa.

Aun así, todavía aparecen oportunidades inmobiliarias con vistas al mar por menos de 180.000 euros, especialmente fuera de los puntos más saturados. Algunos anuncios recientes muestran que sigue siendo posible comprar pisos luminosos, bien ubicados y a pocos minutos de la arena sin asumir cifras inalcanzables.

Estas son algunas viviendas disponibles actualmente que demuestran que el litoral gaditano aún guarda opciones interesantes para invertir o vivir cerca del océano.

Barbate: vistas abiertas hacia Zahara desde una cuarta planta reformada

Piso en Barbate / Idealista.com

En Barbate se encuentra un piso anunciado por 177.000 euros, situado a apenas tres minutos caminando de la playa. Desde su terraza se observan vistas al mar hacia la Playa del Carmen y Zahara de los Atunes, uno de los grandes atractivos del inmueble.

La vivienda dispone de tres habitaciones, salón con salida exterior, cocina independiente con lavadero y baño reformado. Aunque el edificio no cuenta con ascensor, la propiedad destaca por su licencia turística, un elemento muy valorado para quienes buscan rentabilidad en zonas costeras.

Chipiona: amplitud y luz natural a cinco minutos del paseo marítimo

Piso de Chipiona / Idealista

Otra opción aparece en Chipiona, en la zona de La Laguna, donde un piso exterior se vende por 171.000 euros. Su principal ventaja es la combinación de espacio, ubicación y vistas al mar, algo poco habitual en este rango de precios.

Con casi cien metros útiles, incluye tres dormitorios, dos baños y balcón, además de orientación a dos calles que favorece la ventilación y la entrada de luz natural durante todo el día.

Cádiz capital: un dúplex funcional junto al Campo del Sur

Psio en Cádiz capital / Idealista

En pleno casco histórico de Cádiz, cerca de La Caleta, se oferta un dúplex tipo estudio por 170.000 euros en una finca tranquila con pocos vecinos.

Reformado recientemente, combina diseño moderno y localización privilegiada, con cocina integrada, salón luminoso y balcones con vistas parciales al mar. La distribución en altillo permite aprovechar el espacio y adaptarlo como dormitorio o zona de trabajo.

Algeciras: 120 metros cuadrados frente al paseo marítimo

Piso en Algeciras / Idealista

Entre las alternativas más económicas destaca un amplio piso en la Avenida Virgen del Carmen de Algeciras, con un precio de 120.000 euros.

El inmueble cuenta con tres habitaciones, dos baños y terraza con vistas al puerto y al mar, además de ascensor en el edificio. Su amplitud lo convierte en una opción interesante para familias que buscan vivienda habitual cerca del litoral.

San Roque: apartamento reformado en segunda línea de playa

Piso en San Roque / Idealista

En Puente Mayorga, dentro del municipio de San Roque, se vende un apartamento completamente reformado por 120.000 euros.

La vivienda ofrece orientación sur, balcón con vistas al mar y espacios luminosos, además de una ubicación tranquila rodeada de servicios. Su tamaño y distribución lo hacen especialmente atractivo como residencia vacacional o inversión.

Sanlúcar: jardín privado y piscina comunitaria

Piso en Sanlúcar de Barrameda / Idealista

La última propuesta se sitúa en Sanlúcar de Barrameda, dentro de una urbanización con zonas comunes y piscina. El piso se comercializa por 179.900 euros e incluye jardín privado y plaza de garaje.

Con tres dormitorios y vistas abiertas hacia la desembocadura del Guadalquivir, la vivienda combina espacio exterior, tranquilidad y cercanía a la costa, factores cada vez más buscados por compradores.

Comprar cerca del mar aún es posible en Cádiz

Aunque el precio de la vivienda continúa subiendo, estos anuncios reflejan que todavía existen pisos junto a la playa a precios contenidos si se amplía la búsqueda a distintos municipios de la provincia.

Para quienes siguen atentos al mercado, Cádiz mantiene oportunidades reales para vivir o invertir frente al mar, especialmente en zonas con crecimiento turístico y buena calidad de vida.